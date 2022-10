Inflacja w Polsce stale rośnie. Tydzień temu Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja we wrześniu wyniosła rok do roku 17,2 proc. Z kolei w sierpniu było to 16,1 proc., a w lipcu 15,6 proc. Analitycy przewidują, że do końca roku inflacja dalej będzie rosnąć, a jej szczyt nastąpi na początku przyszłego roku w wysokości przekraczającej 20 proc. Polacy narzekają na drożyznę i oczekują od rządu konkretnych działań.

Dziennikarz TVN24 Radomir Wit zapytał w Sejmie senatora PiS Józefa Łyczaka, jak rząd walczy z inflacją i czy ma na to strategię. Odpowiedzi polityka były jednak wymijające.

- No, cały czas próbuje coś ten rząd robić - powiedział polityk PiS. Dziennikarz zapytał więc, jakie są efekty tych działań rządu.- Efekty są takie, jakie są, prawda? - odpowiedział Łyczak.

Wit magluje senatora Łyczaka

Radomir Wit nie zrażał się i zapytał, jak w takiej sytuacji spinać budżety domowe. Senator Łyczak chwilę pomyślał i odpowiedział: - No jakoś spinamy, jakoś spinamy.

Na koniec dziennikarz zapytał polityka, co ma robić osoba, która nie ma na czym oszczędzać. Łyczak przyznał, że taka osoba "ma bardzo trudną sytuację".

Wideo z rozmową momentalnie stało się hitem sieci. Ma ponad tysiąc polubień i setki udostępnień. Internauci komentują, że dziennikarz wykazał się dużą cierpliwością dla polityka, który nie udzielił ani jednej konkretnej odpowiedzi. Zwracają też uwagę, że polityk partii rządzącej nie wydaje się być przejęty trudną sytuacją Polaków, spowodowaną inflacją i drożyzną.

