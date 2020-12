Kolędowanie polityków PO. Sikorski odpowiada na zarzuty kpiąc z PiS

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Radosław Sikorski przeprosił publicznie za śpiewanie kolęd wraz z innymi politykami PO. Uczynił to w ironiczny sposób, punktując narrację stosowaną przez zwolenników PiS.

Radosław Sikorski wziął udział w kolędowaniu przez polityków PO. Szczytna inicjatywa, z uwagi na zaangażowanie polityków, wzbudziła zaciekawienie, ale krytykę przeciwników.

Do sprawy odniósł się jeden z kolędników, europoseł Radosław Sikorski. - Bardzo przepraszam wszystkich, których uraziłem śpiewając fragment kolędy w świątecznym spocie PO. Nie wiedziałem, że wolno to robić tylko zwolennikom naszej umiłowanej partii rządzącej. Proszę o wybaczenie za to bluźnierstwo – napisał na Twitterze.

Sikorski "przeprasza" za kolędowanie i kpi z PiS. "Bydlęta klękają"

W dalszej części pokajał się za uczestnictwo w Strajkach Kobiet. Wbił też szpilkę politykom partii rządzącej, używając zwrotki z kolędy to opisania politycznej rzeczywistości.

- Na swoją obronę mam jedynie to, że śpiewałem 'Bydlęta klękają' czego w naszej polityce jesteśmy świadkami prawie każdego dnia – napisał Sikorski. Mocno krytyczne życzenia złożył dziś były premier Donald Tusk, natomiast zupełnie łagodne, apolityczne i nawołujące do jedności przekazał wicepremier i szef PiS Jarosław Kaczyński.

RadioZET.pl/Twitter