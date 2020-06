Rafał Trzaskowski skomentował list prezesa PiS do działaczy partii rządzącej. Wydźwięk mógł zaniepokoić wyborców – Kaczyński pisał o „stanie alertu”, i kryzysie moralnym, politycznym, jeśli kandydat KO zwycięży w wyborach prezydenckich.

W odpowiedzi na list Trzaskowski sam wystosował apel do Jarosława Kaczyńskiego. Prosił dziś, by poseł Kaczyński przestał „dzielić Polki i Polaków” oraz używać „języka manipulacji i agresji”.

Jego zdaniem przesłanie listu pokazuje, że prezes PiS stracił panowanie nad partią.

Rozumiem, że dzisiaj Jarosław Kaczyński, bo to on tak naprawdę jest moim prawdziwym przeciwnikiem, wpadł w panikę i musi pisać tego typu listy. Natomiast to, co mnie najbardziej w tym momencie niestety smuci, to jest to, że znowu Jarosław Kaczyński próbuje dzielić Polki i Polaków