Rafał Trzaskowski zapowiedział stworzenie ruchu obywatelskiego. Decyzja jest pochodną wielkiego wsparcia, które otrzymał w lipcowych wyborach prezydenckich. Prezydent Warszawy zwracał uwagę, że „10 milionów Polaków zagłosowało na Polskę tolerancyjną, europejską, na Polskę w której nie dzieli się ludzi na równych i równiejszych”. Przypomnijmy, w wyborach prezydenckich uzyskał poparcie niemal 49 proc. głosujących w drugiej turze (10 mln 18 tys. głosów).

- Gwarantuję wam, że zrobimy to razem. Podejmuję się stworzenia ruchu obywatelskiego - bo partie nie wystarczą - razem z samorządami, z organizacjami pozarządowymi, z ludźmi dobrej woli, by bronić społeczeństwa obywatelskiego, jestem gotów do rozmowy z absolutnie każdym - podkreślił dziś w Gdyni Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski w Gdyni: Musimy dotrzeć do tych, którzy myślą inaczej

Trzaskowski zwracał uwagę w Gdyni na skalę zohydzającej krytyki, którą pod jego adresem kierowały w czasie kampanii media publiczne, na czele z TVP.

Te wybory pokazały, jaka jest siła kłamstwa i manipulacji i dlatego nie możemy się rozejść do domu, tylko musimy wszędzie, w całej Polsce walczyć z kłamstwem i manipulacją, musimy dotrzeć do wszystkich, którzy myślą inaczej, żeby przedstawić im swój punkt widzenia. Pokazać, że my naprawdę o nich też się troszczymy, że chcemy do nich wyciągnąć rękę

– dodał.

Nawiązał do słów poety Wojciecha Młynarskiego, przytaczając słowa jego piosenki: Róbmy swoje, może to coś da, niejedną jeszcze paranoję przetrwać przyjdzie, robiąc swoje – cytował. Nie miał złudzeń, że „idą trudne czasy i trzeba być razem, żeby bronić społeczeństwa obywatelskiego, samorządów, wolnych mediów, organizacji pozarządowych i niezależnych instytucji”.

Obiecał, że spotkanie ws. ruchu obywatelskiego odbędzie się 5 września.

Zbudujemy ruch, który pozwoli wykorzystać tę olbrzymią energią, którą wytworzyliśmy w ostatnich miesiącach. Możemy przebudowywać partie polityczne, a równolegle integrujemy się po to, by bronić wolnych instytucji, by bronić samorządy

- mówił w Gdyni Trzaskowski.

