Stan wyjątkowy, który obowiązuje od 2 września, nie został w poniedziałek uchylony przez Sejm. To oznacza, że do początku października w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią będą ograniczone swobody obywatelskie.

Rafał Trzaskowski, pytany przez Beatę Lubecką o ograniczenia przy granicy, odpowiedział: - Stan wyjątkowy nie jest dziś potrzebny. PiS wprowadza go tylko po to, byśmy nie mogli się dowiedzieć, co dzieje się na granicy.

Gość Radia ZET. Rafał Trzaskowski o stanie wyjątkowym

Jego zdaniem granica musi być uszczelniona, ale „szkoda, że PiS zabrał się za jej uszczelnianie dopiero teraz, bo miał wiele lat, by stosować się do unijnych przepisów”. - Zamiast budować sensowną politykę azylową, migracyjną, wzmacniać granice z udziałem UE, PiS przez ostatnie 5 lat zajmował się tylko szczuciem na uchodźców i teraz udaje niesłychanie sprawczego wujka, który wszystko naprawi – komentował Trzaskowski w Radiu ZET.

Wiceprzewodniczący Platformy dodał, że „wszystkich bulwersuje los kilkudziesięciu osób, którym nawet nie podaje się wody ani żywności, w związku z tym PiS postanowił odciąć nas od informacji”. - To tylko PR, a nie dbanie o bezpieczeństwo – mówi Gość Radia ZET. Rafał Trzaskowski ocenia, że po tym, co dzieje się w Afganistanie, na granice mogą napływać bardzo duże liczby uchodźców, ale „to nie powinno przeczyć humanitarnym odruchom i nie powinno doprowadzać do sytuacji, w której my nagle nie będziemy mogli wiedzieć co się tam dzieje”.

Pytany przez Beatę Lubecką o 12 posłów Koalicji Obywatelskiej, nieobecnych na wczorajszym głosowaniu ws. stanu wyjątkowego, wiceszef PO odpowiada, że „na ważnych głosowaniach trzeba być, ale zdarza się też, że nie na każdym posiedzeniu Sejmu, każdy poseł może być”.

Trzaskowski o Campusie Polska Przyszłości i debacie z Kaczyńskim

- Ja to oceniam jako zdecydowany sukces – tak Rafał Trzaskowski mówił o Campus Polska Przyszłości. Dopytywany o to, czy niektóre wypowiedzi obecnych tam polityków mogły zaszkodzić jemu i jego projektowi, Gość Radia ZET odpowiedział, że były one wyjęte z kontekstu.

- Albo będziemy godzili się, z tym że każda nasza wypowiedź może być wyjęta z kontekstu, albo nie należy niczego organizować, tylko siedzieć w domu, chodzić do mediów i klepać wyuczone 4 formułki, by broń Boże nie powiedzieć niczego, co może być wykorzystane przeciwko nam – mówi wiceprzewodniczący PO.

Jego zdaniem trzeba iść do ludzi, trzeba być odważnym, trzeba zdecydować się na otwartą debatę. - Jestem ciekaw, czy Kaczyński z Morawieckim mogliby prowadzić otwartą debatę i odpowiadać na pytania. Czy nawet koleżanki i koledzy po stronie opozycyjnej, czy byłoby ich na to stać – zastanawia się Trzaskowski. Jego zdaniem „otwartość i kontakt z młodymi ludźmi, brak bojaźni przed trudnymi pytaniami – to niesłychanie istotne”. - I na tym wygramy, a jeśli nasze wypowiedzi będą wycinane z kontekstu i używane przeciwko nam, no taka jest polityka – mówił Gość Radia ZET.

RadioZET.pl