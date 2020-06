Kreatywność Wiadomości TVP w uderzaniu w Rafała Trzaskowskiego nie ma granic. Główny serwis informacyjny telewizji publicznej straszył dziś widzów nielegalnymi imigrantami, za którymi opowiadał się Trzaskowski jeszcze przed dojściem PiS do władzy. Według Wiadomości jako wiceszef MSZ „nie chciał za to twardo bronić Polaków przed kłamliwymi oskarżeniami o współudział w Holocauście”. Kandydat na prezydenta RP zebrał ponad 1,6 miliona podpisów poparcia, zostały one złożone w PKW.