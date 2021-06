Rafał Trzaskowski jest gotowy do wyścigu o objęcie szefostwa w największej partii opozycyjnej. Prezydent stolicy wyraził taką gotowość w środę w TVN24. Wcześniej taką informację podał Onet.

Trzaskowski zasugerował wręcz, że spodziewa się rezygnacji Borysa Budki z szefowania w partii. "Borys Budka jest prawdopodobnie gotów zrezygnować z funkcji przewodniczącego PO. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów kandydować na szefa Platformy" - zadeklarował w środę Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski gotowy do walki o przywództwo w PO. "Jeśli Budka rzeczywiście zastanawia się"

Włodarz stolicy dodał, że jest w regularnym kontakcie z Budką, który "jest gotów na taki scenariusz" - powiedział Trzaskowski w TVN24. To przełomowa deklaracja wiceszefa PO, który do tej pory nie wypowiadał się w kontekście zmian w przywództwie partii. "Natomiast jeżeli on rzeczywiście zastanawia się nad tym, żeby zrezygnować ze stanowiska przewodniczącego PO, to ja jestem gotów wziąć odpowiedzialność za Platformę Obywatelską" - zadeklarował prezydent Warszawy.

W temacie wrócił też temat powrotu do polskiej polityki byłego premiera Donalda Tuska. "On też ogłosił aspiracje. Do końca nie wiemy, jakie te aspiracje są, ale rozumiem, że nie wyklucza również tego, żeby zostać przewodniczącym Platformy. Dlatego będę jutro z nim rozmawiał, bo dzisiaj w Platformie jest jedno najważniejsze - jedność i to, żebyśmy ze sobą rozmawiali i żebyśmy wypracowali porozumienie" - zaznaczył Trzaskowski.

RadioZET.pl/PAP/Tvn24.pl