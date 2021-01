Przed Rafałem Trzaskowskim jeszcze duża rola do odegrania, ale jaka ona będzie, to wspólnie ustalimy. Będzie miał ciężką decyzję do podjęcia, bo przed nami wybory parlamentarne, ale wcześniej wybory samorządowe - mówił w Radiu ZET Borys Budka, przewodniczący PO. Odniósł się w ten sposób do spekulacji na temat przyszłości polityczne obecnego prezydenta Warszawy.

Rafał Trzaskowski sprawuje urząd prezydenta Warszawy od listopada 2018 roku (wygrał je wówczas w I turze z wynikiem prawie 57 proc.). W ubiegłym roku kandydował jednak w wyborach na prezydenta Polski, nieznacznie przegrywając je z Andrzejem Dudą.

Trzaskowski powalczy w Warszawie czy wystartuje do Sejmu? Budka: trudna decyzja do podjęcia

Z tego powodu często pojawiają się w mediach spekulacje na temat chęci powrotu Trzaskowskiego do ogólnokrajowej polityki (w przeszłości był m.in. posłem oraz ministrem w rządzie Donalda Tuska) oraz sugestie, że w 2023 roku, zamiast ubiegać się o reelekcję w stolicy, wystartuje w wyborach do parlamentu.

O komentarz ws. ew. startu włodarza Warszawy z list KO w najbliższej sejmowej elekcji został poproszony szef PO Borys Budka. - Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym PO, ale również prezydentem Warszawy. Będzie miał bardzo ciężką decyzję do podjęcia, bo przed nami wybory parlamentarne, ale wcześniej wybory samorządowe - mówił w rozmowie z Joanną Komolką niedzielny Gość Radia ZET.

- To jest wielkie wyzwanie, ale ja w polityce niczego nie wykluczam. Współpracuję z Rafałem Trzaskowskim i uważam go za świetnego polityka, bardzo dobrego prezydenta Warszawy. Określenie ról, zadań będzie bardzo ważne. Wybór Rafała Trzaskowskiego będzie kluczowy do tego, jakie będziemy podejmować dalej decyzje. Jestem ostatnią osobą, która będzie cokolwiek narzucać, ale polityka to gra zespołowa. Ważniejsza jest zmiana Polski, ważniejsze jest to, aby zbudować dobrą alternatywę niż osobiste ambicje - stwierdził lider największej partii opozycyjnej.

- Jaka będzie lista PO czy KO w wyborach parlamentarnych? Wierzę, że to będzie szeroka lista, o tym wspólnie z naszymi partnerami zdecydujemy. Jestem przekonany, że ten potencjał głosów, który zdobył ostatnio Rafał Trzaskowski, będzie wykorzystany znowu, jak przyjdzie czas wyborów - dodał Budka.

RadioZET.pl