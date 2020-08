Rafał Trzaskowski już po wyborach prezydenckich ogłosił, że zamierza otworzyć się na środowiska pozapartyjne, niezwiązane z Platformą Obywatelską. Dziś, już pod koniec wakacji, uchylił kolejnego rąbka tajemnicy.

Stowarzyszenie, w które chce zaangażować się prezydent Warszawy nosi roboczą nazwę „Nowa Solidarność”. - Nie chcemy z nikim konkurować – powiedział dziś na konferencji Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski o nowym ruchu: Nie będzie konkurencją PO i Hołowni

Włodarz stolicy przyznał też, że nie widzi konfliktu interesów między nową inicjatywą, a partią PO (której zawdzięcza polityczną karierę) czy ruchem Szymona Hołowni Polska 2050.

5 września podam więcej informacji na temat ruchu. Ruch nie ma być konkurencją dla partii politycznych i nie ma być partią polityczną, tylko ma zagospodarować energię tych wszystkich ludzi, którzy chcą się zaangażować w bardzo konkretne projekty

- mówił dziś Rafał Trzaskowski.

Zaznaczył, że chodzi przedstawiciele jego ruchu zbieraliby np. podpisy pod obywatelskimi projektami ustaw (wymagane jest 100 tysięcy). - Nie wszyscy obywatele chcą się zapisywać do partii politycznych, natomiast chcą aktywnie działać - mówił.

Trzaskowski akcentował, że nowe struktury powstaną we współpracy z samorządowcami.

Widzimy się na posiedzeniu Rady Unii Metropolii Polskich za kilka dni, a później - 5 września - przedstawię kalendarz działań ruchu, który będę powoływał

- powiedział.

Trzaskowski o nowym roku szkolnym. Szef MEN próbuje przerzucać odpowiedzialność

Prezydent Warszawy wykorzystał konferencję do odniesienia się do nowego roku szkolnego. Szef MEN Dariusz Piontkowski zakłada dziś, że uczniowie wrócą do szkół 1 września. Trzaskowski wypunktował MEN za ogólnikowe wytyczne i przerzucanie kosztów (związanych z epidemią) oraz odpowiedzialności na barki samorządów.

Minister edukacji próbuje przerzucać część odpowiedzialności na samorządy. Przede wszystkim obawiam się tego, że rządzący nie są w pełni przygotowani do tego, co się ma stać we wrześniu i w kolejnych miesiącach, bo przypominam, że to rząd odpowiada za sytuację epidemiczną w naszym kraju

– podkreślił.

Przypomnijmy, na ten moment uczniowie wracają do szkół na zajęcia stacjonarne. W zależności od pogarszania się sytuacji epidemicznej będzie możliwy model mieszany, a skrajnej – wyłącznie nauka w trybie zdalnym.

RadioZET.pl/PAP