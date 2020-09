Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i Rafał Trzaskowski, to pierwsza trójka polityków z najwyższym zaufaniem Polaków. Prezydent notuje rekordowy wynik w historii pomiarów IBRiS dla Onetu - informuje Onet. Najmniejszym zaufaniem cieszy się natomiast minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Andrzej Duda cieszy się zaufaniem 52,2 proc. Polaków (wzrost o 2,2 pkt proc. w porównaniu do pomiaru z początku lipca). Jest to rekordowy wynik społecznego poparcia w historii pomiarów IBRiS dla Onetu - czytamy w portalu. Poprzedni również ustanowił prezydent w listopadzie 2017 r, gdy osiągnął wskaźnik 51,1 proc. W kwietniu bieżącego roku wyrównał go ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski. Z uwagi na rezygnację z urzędu nie został uwzględniony w najnowszym badaniu.

Duda, Morawiecki, Trzaskowski - im Polacy ufają najbardziej

Na drugim miejscu znalazł się premier Mateusz Morawiecki - szefowi rządu ufa 48,6 proc. badanych (wzrost o 1,5 pkt proc.), a na trzecim - Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy i były kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta darzony jest zaufaniem przez 43,5 proc. ankietowanych (spadek o 0,1 pkt proc.).

Czwarte miejsce w sierpniowym rankingu zaufania zajął niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia z zaufaniem 43,3 proc. respondentów, a piąte szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (32,6 proc.). Kolejne miejsca zajęli liderzy Zjednoczonej Prawicy: Jarosław Kaczyński z zaufaniem 30,7 proc. Polaków (spadek o 6 pkt proc.) oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - 28,6 proc. (spadek o 4,3 pkt proc.).

Ranking zaufania do polityków - IBRiS dla Onetu. Najmniej Polacy ufają Ziobrze

W pierwszej dziesiątce znaleźli się również: Donald Tusk, Krzysztof Bosak i Paweł Kukiz. Portal zauważa, że były szef Rady Europejskiej notuje najsłabszy wynik od marca 2018 r., gdy jego nazwisko na stałe powróciło do rankingu, natomiast lider nowej partii K'15 osiągnął najwyższy wzrost zaufania w tym miesiącu.

Jeśli chodzi ranking braku zaufania do polityków od miesięcy przodował Janusz Korwin-Mikke. W najnowszym badaniu nie został jednak uwzględniony. "Nowym liderem tego niechlubnego zestawienia został Zbigniew Ziobro z wynikiem 57,9 proc. Tuż za nim znalazł się Jarosław Kaczyński – 57,8 proc. oraz Robert Biedroń – 57,1 proc. Najmniej negatywnych wskazań notuje wicepremier Jadwiga Emilewicz – 28,6 proc., jednak jest osobą nierozpoznawalną dla dużej grupy 39,2 proc. badanych" - podaje Onet.

RadioZET.pl/PAP