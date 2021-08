Tusk wyprzedził Kaczyńskiego w sondażu zaufania. Prezes PiS z największym spadkiem

Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i Rafał Trzaskowski wciąż na podium rankingu zaufania do polityków. W najnowszym badaniu zaszła jednak ciekawa zmiana - Donald Tusk wyprzedził Jarosława Kaczyńskiego, który zanotował też największy spadek.

Ranking zaufania sporządzono na podstawie badania IBRiS na zlecenie Onetu. Portal donosi, że pierwsze miejsce przypadło prezydentowi Andrzejowi Dudzie, któremu ufa 42,6 proc. badanych (-0,1 pkt proc. w porównaniu do lipcowego rankingu IBRiS dla Onetu).

Sondaż zaufania. Tusk wyprzedził Kaczyńskiego

"Za nim z wynikiem 40,3 proc. zaufania (bez zmian) znalazł się premier Mateusz Morawiecki, a podium zamyka prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 38,9 proc. respondentów (-0,6 pkt proc.)" - podaje Onet.

Jak wynika z sondażu, "na czwartym miejscu znalazł się lider ugrupowania Polska 2050 Szymon Hołownia, który jest pozytywnie oceniany przez 36,6 proc. badanych (-0,2 pkt proc.), a za nim uplasował się szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z zaufaniem na poziomie 32,7 proc. (-4,3 pkt proc.)".

"Awans zaliczył nowy szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, któremu w lipcu ufa 32,4 proc. badanych (+1,1 pkt proc.). W najnowszym rankingu zaufania wyprzedził wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w tym miesiącu zdobył 27,6 proc. pozytywnych opinii, co oznacza spadek o 6,9 pkt proc." - podaje Onet. Na ostatnim miejscu znalazł się Paweł Kukiz.

Komu najmniej ufają Polacy?

Jak podaje Onet, Kaczyński notuje w sierpniu największy spadek zaufania. "Najwięcej zyskuje były lider PO Borys Budka. Paweł Kukiz znalazł się na ostatnim miejscu rankingu. Jest osobą z najgorszym bilansem zaufania. Jednak największy wzrost nieufności dotyczy w tym miesiącu marszałek Sejmu Elżbiety Witek" - czytamy.

Z kolei w rankingu braku zaufania liderem został minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro z wynikiem 63,5 proc. "Za nim znalazł się Paweł Kukiz (59,2 proc. nieufności) oraz Jarosław Gowin (58,9 proc. nieufności)" - donosi portal.

Jak podano "najwięcej negatywnych ocen w sierpniu przybyło marszałek Sejmu Elżbiety Witek". Choć poziom zaufania do niej nie uległ zauważalnej zmianie, to nieufność wobec niej wzrosła z 35,7 do 47,4 proc. (wzrost o 11,7 pkt proc.). W ciągu miesiąca stała się bowiem dużo bardziej rozpoznawalna. W lipcu nie znało jej 24,4 proc. badanych. Teraz odpowiedzi "nie znam" udzieliło 12,9 proc. osób." - czytamy.

RadioZET.pl/Onet.pl/PAP