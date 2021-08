Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS, w Gościu Radia ZET komentował powtórne głosowanie w sprawie odroczenia obrad Sejmu podczas prac nad lex TVN. Jego zdaniem "gdyby reasumpcja była bezzasadna i nie byłoby do niej podstaw, to ten wynik by się nie zmienił".

Lex TVN, który w środę został przyjęty przez Sejm, został poddany pod głosowanie po reasumpcji zarządzonej przez marszałkinię izby Elżbietę Witek. Po tym, jak głosami posłów opozycji Sejm poparł wniosek prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza o odroczenie obrad do 2 września, Witek zdecydowała o powtórzeniu głosowania.

Tłumaczyła, że wpłynął do niej wniosek o powtórzenie głosowania (podpisali się pod nim głównie posłowie PiS) z powodu źle podanej daty, do której miałyby zostać odroczone obrady Sejmu (Witek przed pierwszym głosowaniem mówiła o 15, a nie 2 września). Po reasumpcji głosowania wniosek Kosiniaka-Kamysza oddalono, a Sejm przystąpił do bloku głosowań, w tym nad lex TVN. Opozycja mówiła o skandalu i złamaniu prawa przez Elżbietę Witek.

Reasumpcja głosowania w Sejmie. Fogiel wyjaśnia

W rozmowie z Beatą Lubecką wicerzecznik PiS tłumaczył, dlaczego podpisał się pod wnioskiem o reasumpcję. - Koledzy z Kukiz'15 pomylili się i wyjaśnili tę sytuację. Nie mamy do czynienia z naginaniem czegokolwiek. Regulamin Sejmu jasno precyzuje warunki reasumpcji. Jednym z nich jest wniosek trzydziestu posłów. Kukiz ma czterech - wskazywał gość Radia ZET.

Fogiel skomentował też słowa profesora Macieja Gutowskiego, według którego środowa reasumpcja nie miała podstaw prawnych. Prawnik i wykładowca UAM w Poznaniu tłumaczył w rozmowie z Radiem ZET, że "wynik nie budził wątpliwości i nie było usterek technicznych, a reasumpcji trudno dokonywać po odroczeniu posiedzenia".

- Ilu prawników, tyle opinii. Reasumpcja jest w regulaminie Sejmu. Była stosowana wielokrotnie. Wcale nie tak często w tej kadencji. Reasumpcję stosowali również marszałkowie (Ewa - przyp. red.) Kopacz i (Radosław - przyp. red.) Sikorski. Kukiz ma czterech posłów. Nic dziwnego, że poprosili o pomoc, żeby spełnić te warunki formalne - odpowiadał wicerzecznik PiS. Na pytanie Beaty Lubeckiej, czy PiS obiecał coś posłom Pawła Kukiza, aby zmienili zdanie, Fogiel odpowiada: "Zupełnie nic".

Lex TVN przyjęty w Sejmie

W środę Sejm głosami części klubu PiS, posłów Kukiz'15 oraz niezrzeszonych przegłosował zmianę ustawy o radiofonii i telewizji. Według noweli, koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego - pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.

Zdaniem opozycji, komentatorów i dziennikarzy celem ustawy jest atakiem na Grupę TVN (jej właścicielem jest amerykański koncern Discovery Communications) oraz wolność słowa w Polsce. Głębokie zaniepokojenie przyjętą ustawą wyraził sekretarz stanu USA Anthony Blinken i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jurova.

Kontrowersyjna ustawa z Sejmu trafiła do Senatu, który ma miesiąc na wprowadzenie jej do porządku obrad. Jeśli senatorowie odrzucą ją w całości, to zmiana prawa znów wraca do Sejmu i posłowie bezwzględną większością głosów mogą obalić weto Senatu.

