"Elżbieta, jest prośba". Terlecki wyjaśnia, kto jest "szefem" w Sejmie

Decyzję podejmowała pani marszałek - przekonuje Ryszard Terlecki. Chodzi o reasumpcję nocnego głosowania, do której doszło po tym, jak PiS je przegrało, a marszałek Witek została poinformowana o "prośbie szefa". Terlecki zapewnia, że nie ma żadnego szefa, a szefową jest Witek.

Skandal – tak posłowie opozycji komentują nocne głosowanie w Sejmie, które PiS przegrało jednym głosem. Chwilę później głosowanie zostało powtórzone. Prośbę o przerwę miał do marszałek Sejmu Elżbiety Witek tajemniczy „szef”, a przekazał ją wicepremier Piotr Gliński.

Wszystko działo się przy włączonym mikrofonie. "Elżbieta, jest prośba szefa, żeby zrobić przerwę, bo chyba reasumpcję trzeba będzie zrobić" – słychać na nagraniu z Wiejskiej. Słychać nie było najwyraźniej na sali sejmowej, bo obecny tam wicemarszałek Ryszard Terlecki zapewnia, że nic takiego nie słyszał. Dopytywany jednak przez reportera Radia ZET o to, kim jest wspomniany szef, stwierdził, że wicepremierowi Glińskiemu wcale nie chodziło o szefa pani marszałek, a już na pewno nie jest nim prezes Jarosław Kaczyński.

- Decyzję podejmowała pani marszałek – zapewnił naszego reportera w Sejmie Ryszard Terlecki, odnosząc się do reasumpcji głosowania. Na uwagę, że wyraźnie można było usłyszeć informację o prośbie szefa – nie szefowej, wicemarszałek stwierdził: „szefowej”, bo to przecież marszałek Witek jest szefową Sejmu. Gdy reporter powtórzył, że na pewno mowa była o „szefie”, Terlecki stwierdził: „aaa, to tego nie zauważyłem”.

W sprawie reasumpcji nocnego głosowania w Sejmie wypowiedział się już nawet sam wicepremier Gliński, który osobiście przekazywał Elżbiecie Witek wspomnianą prośbę od „szefa”.- Pandemia wymusiła głosowania elektroniczne i spowodowało to konieczność głosowania zdalnego, gdzie nieuniknione są awarie połączenia – stwierdził w rozmowie z Onetem. - Czy wynik głosowań ma być efektem kłopotów technicznych czy wyrazem woli głosujących? Odpowiedź jest prosta. Niestety, nie możemy na ogół liczyć w tej kwestii na zrozumienie części opozycji i jej aparatu propagandy medialnej – powiedział, a uderzając jeszcze bardziej w opozycję, dodał: - Najbardziej jaskrawym przykładem była tu kwestia pomyłki w głosowaniu nad podwyżkami dla medyków. Opozycja kłamliwie, populistycznie, brutalnie wykorzystywała zwykłą pomyłkę wynikającą z kłopotów z elektronicznym głosowaniem, która mogła kosztować budżet wiele mld zł. Skandalem, o którym powinny grzmieć media, jest fakt, że opozycja od wielu miesięcy cynicznie wykorzystuje ogólnoświatową tragedię, jaką jest pandemia, do brutalnej walki politycznej – powiedział Onetowi.

