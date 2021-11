Rejestr ciąż w ogniu krytyki. "W chorych umysłach legną się takie idiotyczne pomysły"

Nie potrafię pojąć, dlaczego obecna władza tak nienawidzi kobiet, aby zamieniać je w maszyny do reprodukcji - powiedział w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki, odnosząc się do planów Ministerstwa Zdrowia na utworzenie rejestru ciąż.

Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić rejestr ciąż od stycznia 2022 roku. Projekt rozporządzenia MZ w tej sprawie trafił na początku listopada do konsultacji społecznych.

Resort uważa, że rejestrowanie ciąż usprawni pracę personelu medycznego, ułatwi obieg dokumentacji medycznej i ograniczy koszty jej udostępniania.

PiS chce rejestru ciąż. "Chcą zamieniać kobiety w maszyny do reprodukcji"

Z pytaniami o wyjaśnienia w tej sprawie zwrócił się do MZ senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. "Rząd od 1.I wprowadza rejestrację ciąż. Wszelkie podmioty lecznicze będą wprowadzać do Systemu Informacji Medycznej info o pacjentkach z ciążami. Skierowałem w tej sprawie interw. do Min. Zdrowia. Domagam się wyjaśnień: kto zainicjował tę zmianę, jaki jest jej faktyczny cel" - napisał senator Brejza.

Do sprawy odniósł się w środę na briefingu marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO). Twardo rozprawił się z planami władzy PiS. – Wydawało mi się, że proza (George'a) Orwella w tym "Rok 1984" to jest fantazja literacka, która nigdy się nie zdarzy. Nie rozumiem, nie potrafię pojąć, dlaczego obecna władza tak nienawidzi kobiet, aby zamieniać je w maszyny do reprodukcji. Nie wiem, czy ma się zgadzać liczba ciąż z liczbą porodów, żeby wykrywać aborcje czy poronienia, nie wiem w czyich chorych umysłach legną się takie idiotyczne pomysły - powiedział Grodzki.

Marszałek Senatu przypomniał, że do inicjatywy dochodzi rok po kontrowersyjnym zaostrzeniu przepisów prawa aborcyjnego przez Trybunał Konstytucyjny z sędzią Julią Przyłębską na czele.

– Haniebny wyrok Trybunału (Konstytucyjnego), lekceważenie i nienawiść w stosunku do kobiet zaczynają być symptomatyczne dla tej władzy i zaczynają być pewnym mottem tej władzy – skomentował marszałek Senatu. Dodał, że jest kompletnie przeciwny utworzeniu rejestru ciąż.

