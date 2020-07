Ziobro i Gowin stracą ministerstwa? "Na razie umowa się nie zmienia"

Zjednoczoną Prawicę czeka zmiana umowy koalicyjnej? Takiego scenariusza nie wyklucza Zbigniew Ziobro. - Solidarną Polskę, PiS i Porozumienie wiąże umowa koalicyjna, która zakłada, że każdy ze współkoalicjantów kieruje dwoma resortami. Można oczywiście brać pod uwagę, że do zmian umowy koalicyjnej dojdzie - stwierdził.

Zbigniew Ziobro został zapytany o słowa szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, który w czwartek mówił, że w związku ze zmianami w rządzie zmniejszona ma być liczba ministerstw, a każdemu z koalicjantów PiS miałby przypaść jeden resort.

"W tej chwili Solidarną Polskę, Prawo i Sprawiedliwość i Porozumienie wiąże umowa koalicyjna, która zakłada m.in., że każdy ze współkoalicjantów kieruje dwoma resortami - na razie ta umowa się nie zmieniła" - odpowiedział.

Ziobro: można brać pod uwagę, że dojdzie do zmian umowy koalicyjnej

Jak dodał, "można oczywiście brać uwagę, że dojdzie do zmian umowy koalicyjnej". "Ale dopiero wtedy, kiedy ta umowa by się zmieniła i wiązałaby się ze zgodą wszystkich zainteresowanych stron umowy na nową formułę rządu, to moglibyśmy mówić o nowej sytuacji" - zaznaczył Ziobro.

"Uważam, że to, co jest najważniejsze w tej chwili przed nami, to ustalenie ambitnej agendy programowej i szczegółów jej realizacji przez najbliższe trzy lata" - powiedział lider Solidarnej Polski.

Dodał, że jeśli partnerzy ze Zjednoczonej Prawicy będą zgodni co do tego, jakie cele chcą osiągnąć "w ramach realizacji programu dla Polski, dobrej zmiany, którą chcą kontynuować, to wtedy muszą się zastanowić, jakie funkcjonalne narzędzia instytucjonalne, jeżeli chodzi też o organizację rządu, będą optymalne dla osiągnięcia tego celu".

Politycy Solidarnej Polski obecnie kierują resortami: sprawiedliwości i środowiska, a politycy Porozumienia - drugiego koalicjanta PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy - ministerstwami: rozwoju oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

RadioZET.pl/ PAP