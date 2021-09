Kiedy rekonstrukcja rządu? Terlecki zdradza możliwy termin. I mówi, co planuje Kaczyński

Rekonstrukcja rządu to temat, który od ok. dwóch tygodni przewija się przez media. Według doniesień Onetu, do roszad personalnych w gabinecie Mateusza Morawieckiego dojdzie w bliżej niesprecyzowanym jesiennym terminie i dotkną one kilku ministrów. W artykule, który portal opublikował pod koniec sierpnia, padają nazwiska m.in. ministra klimatu Michała Kurtyki, ministra rolnictwa Grzegorza Pudy, a nawet szef KPRM Michała Dworczyka.

Sam Dworczyk zaprzeczał, jakoby jego dymisja była rozważana na poważnie. W rozmowie z Radiem ZET zapewnił jednak, że do rekonstrukcji dojdzie, choć "nie będzie ona głęboka". Wymienił też resorty, których szefowie mogą się zmienić.

Rekonstrukcja rządu. Terlecki o przyszłości Kaczyńskiego i Dworczyka

O tym, kiedy się odbędzie i jaką ostatecznie przybierze formę wspomniana rekonstrukcja, wypowiedział się podczas spotkania z dziennikarzami w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

- Jakieś zmiany w rządzie mogą nastąpić i jeżeli nastąpią to myślę, że wkrótce - wrzesień, początek października - wskazał. Polityk pytany był również o obecność w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, że prezes PiS od roku pełni funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa, ale w mediach regularnie pojawiają się pogłoski o tym, że planuje ustąpić ze stanowiska i odejść z rządu.

W jakiejś odleglejszej perspektywie. Nie w ciągu najbliższych miesięcy. [...] Chce się bardziej zająć partią, mamy dwa lata do wyborów, więc trzeba będzie tutaj dużo wysiłku włożyć Ryszard Terlecki o Jarosławie Kaczyńskim

Wicemarszałek podkreślił, że Kaczyński przed odejściem z rządu chce zakończyć sprawy, którymi się zajmuje. - Czyli przede wszystkim ustawą o obronie narodowej - doprecyzował w rozmowie z przedstawicielami mediów. Dodał też, że Michał Dworczyk może być spokojny o swoją przyszłość w rządzie i "nie ma powodu do niepokoju". - Rzeczywiście stało się bardzo niedobrze z tymi mailami, ale to wypadek przy pracy i jakoś z tym musimy żyć - stwierdził.

Pytany jakie zmiany mogą nastąpić w strukturze rządu i czy zostanie wyodrębnione ministerstwo sportu - nad którym nadzór sprawuje obecnie wicepremier i minister kultury Piotr Gliński - Terlecki powiedział, że to kwestia "rozmów i dyskusji". - Wobec różnych spraw, które są przed nami, np. igrzysk europejskich, to połączenie (sportu) z kulturą może się nie do końca sprawdziło - przyznał, zaznaczając, że ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma.

RadioZET.pl/PAP