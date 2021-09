Jeszcze dziś możliwe zmiany w rządzie. Chodzi o resort Jacka Sasina

Rekonstrukcja rządu to jeden z najważniejszych tematów najbliższych tygodni w polskiej polityce. Jak będzie ona wyglądać? - Nie jest przewidywana głęboka rekonstrukcja rządu - mówił w Radiu ZET Michał Dworczyk. Szef Kancelarii Premiera wymienił, które ministerstwa mogą zmienić swoich szefów. Skomentował również medialne pogłoski o rzekomej swojej dymisji.

- Wiemy od dawna, że pan minister Michał Kurtyka chce odejść, wiemy, że nie ma w tej chwili ministra rozwoju, więc pewne zmiany w sposób naturalny muszą się odbyć - powiedział szef Kancelarii Premiera.

Jeszcze dziś możliwe zmiany w rządzie. Chodzi o resort Sasina

Był też pytany, czy związany z Adamem Bielanem Kamil Bortniczuk zostanie ministrem sportu. Przypomnijmy, że nadzór nad tym obszarem sprawuje obecnie wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. - Nie wiem, aby takie decyzje zapadły, a te decyzje są decyzjami koalicyjnymi. [...] Natomiast ministerstwo sportu dzisiaj bardzo dobrze funkcjonuje pod skrzydłami premiera Glińskiego i nie słyszałem informacji, że coś miałoby się w tej sprawie zmieniać – stwierdził szef KRPM.

Dworczyk odniósł się także do medialnych doniesień, jakoby sam miał stracić stanowisko. - Gdyby politycy zajmowali się plotkami bądź komentowaniem plotek, to pewnie nic innego by nie robili - przyznał, dodając, że nie ma "problemów ze spaniem".

Jak dowiedział się dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski, pierwsze zmiany w rządzie mogą zostać przeprowadzone jeszcze dzisiaj. Chodzi o Ministerstwo Aktywów Państwowych. "Prawdopodobnie dziś dojdzie do zmian w MAP. Wiceministra Zbigniewa Gryglasa zastąpi Karol Rabenda, prezes Stowarzyszenia „Republikanie” i współtwórca Partii Republikańskiej" - poinformował na Twitterze.

Rekonstrukcja rządu. "Będą pewnie jakieś niewielkie zmiany"

O rekonstrukcję rządu był także pytany wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Premier Mateusz Morawiecki mówił dość jasno, że żadnej zasadniczej rekonstrukcji rządu nie planuje, ale będą pewnie jakieś niewielkie zmiany, związane z odejściem ze Zjednoczonej Prawicy Porozumienia Jarosława Gowina - powiedział w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Odnosząc się do przyszłości ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, premier powiedział już także, że nie jest tajemnicą, iż Kurtyka "rozważa swoją przyszłość zawodową, rozważa rozmaite plany, jeszcze decyzji nie podjął" - dodał wicerzecznik PiS.

