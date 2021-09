Kuzyn Kaczyńskiego: Jarek jest w bardzo dobrej formie. Byłby świetnym premierem

Rekonstrukcja rządu to temat, który od ok. dwóch tygodni przewija się przez media. Według doniesień Onetu do roszad personalnych w gabinecie Mateusza Morawieckiego dojdzie w bliżej niesprecyzowanym jesiennym terminie i dotkną one kilku ministrów. W artykule, który portal opublikował pod koniec sierpnia, padają nazwiska m.in. ministra klimatu Michała Kurtyki, ministra rolnictwa Grzegorza Pudy, a nawet szef KPRM Michała Dworczyka.

Rekonstrukcja rządu. Co zrobi Jarosław Kaczyński?

Co jakiś czas krążą też pogłoski, jakoby rząd miał opuścić Jarosław Kaczyński, który od roku pełni funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa. Wśród argumentów, które miałyby potwierdzać tę hipotezę, jest chęć skoncentrowania się na zarządzaniu partią w kontekście następnych wyborów parlamentarnych oraz stan zdrowia.

O to, czy Kaczyński zamierza odejść z rządu, pytany był ostatnio jeden z jego najbliższych współpracowników - szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. - W jakiejś odleglejszej perspektywie. Nie w ciągu najbliższych miesięcy. [...] Chce się bardziej zająć partią, mamy dwa lata do wyborów, więc trzeba będzie tutaj dużo wysiłku włożyć - powiedział dziennikarzom podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Kuzyn Kaczyńskiego: Jarek byłby świetnym premierem

Warto dodać, że w sierpniu polityk przebywał na cyklicznym urlopie i dopiero teraz wraca do krajowej polityki. W tym kontekście o zdrowie oraz polityczne plany na przyszłość Kaczyńskiego "Super Express" zapytał Jana Marię Tomaszewskiego, kuzyna prezesa PiS.

Jarek jest w bardzo dobrej formie. Świetnie sobie radzi, na wakacjach trochę odpoczął od polityki. Będzie pewnie jak najdłużej pracował, bo on uwielbia pracę Jan Maria Tomaszewski, kuzyn Jarosława Kaczyńskiego

- Czy powinien jeszcze zostać premierem? Czemu nie?! Byłby świetnym premierem - stwierdził kuzyn szefa PiS. I choć plotki o tym, że Jarosław Kaczyński miałby powrócić po latach na fotel szefa rządu (ostatni raz miało to miejsce w latach 2006-07) również pojawiają się regularnie, to wydaje się, że z każdym rokiem są coraz mniej prawdopodobne.

