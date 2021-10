Rekonstrukcja rządu. Premier ogłosił nazwiska nowych ministrów

Rekonstrukcja rządu stała się faktem. Mateusz Morawiecki na konferencji we wtorek przedstawił nowych ministrów.

Na stanowisku ministra rolnictwa Grzegorza Pudę zastąpi Henryk Kowalczyk. Przyjął on także funkcję wicepremiera. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska Michała Kurtykę zastąpi minister Anna Moskwa. Stanowisko wiceministra rozwoju i technologii obejmie Piotr Nowak. Ministerstwem Sportu i Turystyki będzie zarządzał Kamil Bortniczuk.

Premier przekazał, że dotychczasowy minister klimatu Michał Kurtyka podał się do dymisji ze względów osobistych. W przypadku resortu rolnictwa to szef rządu zwrócił się do prezydenta, aby Pudę zastąpił Kowalczyk. Od pewnego czasu w mediach spekulowano, że Puda straci stanowisko. Zarzucano mu, że nie radził sobie z epidemią ASF, był też ostro krytykowany przez organizacje zrzeszające rolników m.in. Agrounię.

Nowy minister rolnictwa wszedł do rządu po raz kolejny. Henryk Kowalczyk był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2006-2007), w czasie pierwszych rządów PiS. Później był ministrem bez teki (u premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego) i pełniącym obowiązki ministra skarbu państwa (2016). Ostatnia posada w rządzie Kowalczyka to stanowisko ministra środowiska (2018-2019). W listopadzie 2019 roku Kowalczyk został przewodniczącym sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W 2020 roku łączono go z objęciem rządów w Ministerstwie Rolnictwa, ale zagłosował przeciw „piątce dla zwierząt”, którą forsował Jarosław Kaczyński.

Grzegorz Puda, który utracił resort rolnictwa, zostanie ministrem funduszy i polityki regionalnej. – Ze względu na to, że wchodzimy w kolejny okres perspektywy unijnej, zagospodarowanie tych funduszy, także w kontekście Krajowego Programu Odbudowy jest takie ważne, to tu poprosiłem pana ministra (rolnictwa i rozwoju wsi) Grzegorza Pudę, by przeszedł na stanowisko ministra konstytucyjnego, ministra funduszy i polityki regionalnej – kontynuował szef rządu. Jak dodał, Puda pracował wcześniej w tym ministerstwie.

W ramach rekonstrukcji zostało utworzone Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dotychczas sport podlegał resortowi kultury. – Tworzymy Ministerstwo Sportu i Turystyki, funkcję szefa tego resortu zaproponowałem Kamilowi Bortniczukowi, który ją przyjął – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Obecnie turystyka podlega pod Ministerstwo Rozwoju i Technologii i jest nadzorowana przez wiceszefa resortu Andrzeja Guta-Mostowego.

Trzecia zmiana - poinformował Morawiecki - dotyczy stanowiska ministra rozwoju i technologii. Pełnioną obecnie przez szefa rządu funkcję obejmie Piotr Nowak. W latach 2015-2020 Nowak był wiceministrem finansów. Ostatnio doradcą szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie oraz wicedyrektorem Departamentu Polityki Monetarnej i Rynków Kapitałowych MFW.

Była wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa została zaproponowana na objęcie stanowiska ministra klimatu i środowiska. Moskwa ostatnio kierowała firmą Baltic Power, spółką PKN Orlen i Northland Power.

"To nie rekonstrukcja, to przestawienie kilku pionków na szachownicy"

Spec od wizerunku politycznego dr Mirosław Oczkoś uważa, że zmiany w rządzie mogą świadczyć o utracie mocnej pozycji przez Mateusza Morawieckiego. Według Oczkosia wskazuje na to powrót Kowalczyka, który jest człowiekiem Beaty Szydło. W opinii Oczkosia jednak uwagę, że zmiany w rządzie, to tylko koalicyjna kosmetyka.

– To jest żadna rekonstrukcja, to przestawienie kilku pionków na szachownicy. Jest to jakaś forma osłabienia Morawieckiego. Oczywiście na początku roku, jeśli te wskaźniki będą słabo chodziły albo Nowy Ład nie będzie za bardzo funkcjonował, to Mateusz Morawiecki jest pierwszy w kolejce do wymiany – powiedział Oczkoś w rozmowie z Radiem ZET.

O godz. 17 we wtorek w Pałacu Prezydenckim zaplanowana jest uroczystość, podczas której prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów.

