Przemysław Czarnek - to jedna z nowych twarzy, która ma pojawić się w rządzie po rekonstrukcji. Znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi poseł ma stanąć na czele nowo stworzonego resortu edukacji i nauki. Ale na tym nie koniec zmian. Nieoficjalną listę nazwisk w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego udostępniła we wtorek "Gazeta Wyborcza".

Rekonstrukcja rządu ma ostatecznie zakończyć głośny kryzys w koalicji rządzącej. Nowy skład gabinetu Mateusza Morawieckiego został ostatecznie zaakceptowany na wtorkowym posiedzeniu Rady Koalicji. Nieoficjalnie mówi się, że już w przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda ma zaprzysiąc nowych członków rządu, a liderzy Zjednoczonej Prawicy spotkać się na jednodniowej naradzie programowej.

Szczegółów zmian w Radzie Ministrów jeszcze nie znamy, ale spekulacji i nieoficjalnych ustaleń nie brakuje. Wiemy, że zmianie ma ulec m.in. liczba resortów i zmniejszyć się do 14. Zgodnie z podpisaną w sobotę umową koalicjanci mają dostać po jednym resorcie – Zbigniew Ziobro zachować Ministerstwo Sprawiedliwości, a Jarosław Gowin objąć rozbudowane Ministerstwo Rozwoju.

Przemysław Czarnek nowym ministrem?

We wtorek po południu, niedługo po spotkaniu Rady Koalicji i zaakceptowaniu nowego składu RM, nieoficjalną listę nazwisk tworzących nowy rząd opublikowała „Gazeta Wyborcza”. Wynika z niej m.in., że po połączeniu nauki i edukacji resortem ma pokierować znany z kontrowersyjnych komentarzy i ataków na środowisko LGBT poseł Przemysław Czarnek.

„Nie promujmy zboczeń, dewiacji, wynaturzeń” – to właśnie jego słowa. Tak poseł krytykował pierwszy Marsz Równości w Lublinie. W trakcie tegorocznej kampanii prezydenckiej na antenie TVP Info apelował z kolei: „Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją”.

Nowy minister rolnictwa, Gowin wraca do rządu

Ministerstwem rolnictwa, zamiast Jana Krzysztofa Ardanowskiego, miałby pokierować Grzegorz Puda, wnioskodawca tzw. piątki dla zwierząt i dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z kolei Jarosław Gowin, który na początku kwietnia podał się do dymisji, miałby wrócić do rządu i zająć się resortem rozwoju. Tym kierowała do tej pory wicepremier Jadwiga Emilewicz, która kilka dni temu odeszła z Porozumienia (pozostając w klubie parlamentarnym PiS), argumentując, że „nie zgadza się z Gowinem”.

Tymczasem o swoim odejściu z resortu poinformował w sieci wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. „Dobiegła końca moja misja w Ministerstwie Rozwoju. Przyszedłem tu, by pracować z Jadwigą Emilewicz. Wraz z nią postanowiłem odejść – napisał. Ten wpis potwierdzałby nieoficjalne doniesienia dotyczące ministerstwa i utratę stanowiska przez Emilewicz.

Pełny skład nowego rządu według rozmówców „Gazety Wyborczej” publikujemy poniżej:

Ministerstwo Kultury - Piotr Gliński

- Piotr Gliński Ministerstwo Aktywów Państwowych - Jacek Sasin

- Jacek Sasin Ministerstwo Rozwoju - Jarosław Gowin

- Jarosław Gowin Ministerstwo Infrastruktury - Andrzej Adamczyk

- Andrzej Adamczyk Ministerstwo Rolnictwa - Grzegorz Puda

- Grzegorz Puda Ministerstwo Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak

- Mariusz Błaszczak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Mariusz Kamiński

- Mariusz Kamiński Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Zbigniew Rau

- Zbigniew Rau Ministerstwo Środowiska - Michał Kurtyka

- Michał Kurtyka Ministerstwo Finansów - Tadeusz Kościński

- Tadeusz Kościński Ministerstwo Rodziny - Marlena Maląg

- Marlena Maląg Ministerstwo Zdrowia - Adam Niedzielski

- Adam Niedzielski Ministerstwo Edukacji - Przemysław Czarnek

- Przemysław Czarnek Ministerstwo Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro

Przypomnijmy też, że z dotychczasowych informacji dotyczących ustaleń koalicyjnych udzielanych przez polityków PiS wynika, że do rządu jako wicepremier miałby też wejść prezes PiS Jarosław Kaczyński - miałby kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza