Kaczyński wejdzie do rządu? Sasin: osobiście życzyłbym sobie tego

Rozmowy koalicyjne przebiegają w znakomitej atmosferze. Udało się ustalić gros spraw m.in. strukturę rządu - przyznał w rozmowie z Polsat News Jacek Sasin. Wicepremier wypowiedział się także na temat pogłosek dot. ew. wejścia do rządu Jarosława Kaczyńskiego.

Rekonstrukcja rządu, zapowiada szumnie przez polityków obozu rządzącego, ma dojść do skutku na przełomie września i października. Na razie trwają negocjacje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, ale przecieki medialne mówią, że ich efektem na pewno będzie zmniejszenie liczby ministerstw. Pojawiają się różne liczby - od 12 do 15.

Sasin: po rekonstrukcji rządu będzie 12-15 ministerstw

W tej sprawie wypowiedział się także Jacek Sasin. Wicepremier i minister aktywów państwowych pojawił się w środowy wieczór w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News. - Rozmowy koalicyjne przebiegają w znakomitej atmosferze. Udało się ustalić gros spraw m.in. strukturę rządu - zapewnił.

Pytany przez prowadzącego program Bogdana Rymanowskiego, ile ostatecznie resortów liczyć będzie "nowy" gabinet Mateusza Morawieckiego, jego wiceszef przyznał, że "z ust rzecznika rządu, wynika że będzie ich między 12 a 15". - Pewnie bliżej 15, może 14. To się rzeczywiście udało uzgodnić - dodał.

Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu? Sasin: życzyłbym sobie tego

Jacek Sasin skomentował także medialne pogłoski dotyczące ewentualnego wejścia do rządu Jarosław Kaczyńskiego. Kilka dni temu "Fakt" donosił bowiem, że prezes PiS mógłby objąć stanowisko wicepremiera.

Szef MAP na samym wstępie stwierdził, że "osobiście, by sobie tego bardzo życzył". - Skończyło by to te wszystkie dywagacje na temat różnych ośrodków władzy. Zresztą pozostali liderzy Zjednoczonej Prawicy są w rządzie, a pan prezes Jarosław Kaczyński w tym rządzie nie jest - mówił wicepremier.

- Na koniec ocenił jednak, że na taki obrót spraw nie ma szans. - Ja jestem absolutnie za. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć - to są plotki i nie ma absolutnie żadnych podstaw, by taki scenariusz rysować - zakończył.

Radio ZET nieoficjalnie: 14 ministerstw, m.in. resort nauki połączony z MEN

Kilka dni nieoficjalne informacje na temat szczegółów rekonstrukcji podał reporter Radia ZET Jacek Czarnecki. Wynika z nich, że liczba resortów faktycznie zostanie ograniczona do 14. W jaki sposób do tego dojdzie?

Ministerstwo Klimatu zostanie włączone do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do Ministerstwa Finansów, a resort nauki i szkolnictwa wyższego połączy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Pracę straci też minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, ale kompetencje jego resortu mają zostać rozparcelowane pomiędzy kilkoma innymi. W nowym rządzie nie będzie też Ministerstwa Cyfryzacji, ale tu również nie wiadomo na razie, kto przejmie przynależne mu zadania.

RadioZET.pl/Polsat News/JC