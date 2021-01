Kierowcy spodziewają się w obecnym roku rewolucyjnych zmian. Najważniejsza z nich dotyczy poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Pod koniec grudnia 2020 r. sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła wersję resortu bez żadnych poprawek.

„Rzeczpospolita” przypomina, że propozycje Ministerstwa Infrastruktury poparły ją wszystkie znaczące siły polityczne, co rzadko zdarza się w polskim parlamencie. Na kampanię edukacyjną, która wyjaśni i utrwali nowe przepisy Polakom, wygospodarowano 30 mln zł z funduszy unijnych. - Zmienione zasady pierwszeństwa mają zacząć obowiązywać już niebawem - pisze gazeta.

Ważne zmiany dla kierowców i pieszych. Dotyczą przejść, czy "jazdy na zderzak"

Przypomnijmy, kierowcy będą musieli obowiązkowo ustąpić pierwszeństwa pieszym, gdy ci już na nim są, ale i wtedy, gdy właśnie wchodzą. Rozszerzenie nie dotyczy kierowców tramwajów. Nowe przepisy na przejściach to nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa, ale i odpowiedzialności pieszych. „Pieszy na zebrze nie będzie mógł korzystać z telefonu, smartfona czy innych podobnych urządzeń – zarówno w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko, jak i podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Ma to skłonić pieszych do uważniejszego obserwowania ruchu i skoncentrowania się na drodze” – podaje dziennik.

Ujednolicone zostanie też ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym. Po zmianach maksymalną dozwoloną prędkością, niezależnie od pory dnia, będzie 50 km/godz. Dziś w nocy można jeździć do 60 km/godz.

Zmiany mają ukrócić też tzw. "jazdę na zderzak" na drogach szybkiego ruchu. Niezachowanie bezpiecznej odległości na drodze będzie surowo karane. „To jeden z największych problemów w Polsce. Proponuje się, aby na drogach szybkiego ruchu (autostradach i drogach ekspresowych) bezpieczna odległość między pojazdami wynosiła połowę wartości aktualnej prędkości, czyli kierowca jadący 100 km/h musi jechać 50 metrów za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m” - czytamy.

Przepisy zakładają też „przeniesienie” użytkowników hulajnóg elektrycznych z chodników na jezdnie. Ci uczestnicy ruchu drogowego będą musieli dzielić drogę ze skuterami, motocyklami, samochodami i innymi pojazdami mechanicznymi.

RadioZET.pl/PAP