Nieoficjalnie: Robert Gwiazdowski kandydatem PSL i Konfederacji na nowego RPO

Na początku grudnia marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła do 29 grudnia termin na ponowne zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dotychczas zgłoszonych zostało dwoje: mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz (popierana przez KO, Lewicę i organizacje pozarządowe) oraz Piotr Wawrzyk (wystawiony przez PiS poseł tej partii oraz wiceszef MSZ).

Okazuje się, że we wtorek zaprezentowany zostanie trzeci kandydat na następcę Adama Bodnara. "Jutro o 10:45 zaprezentujemy na konferencji prasowej w Sejmie wspólnego kandydata PSL i Konfederacji na RPO" - poinformował na Twitterze poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Polska Agencja Prasowa ustaliła nieoficjalnie, że we wtorkowej konferencji prasowej weźmie udział pięć osób - dwie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, dwie z Konfederacji oraz prof. Robert Gwiazdowski - jako kandydat obu ugrupowań na Rzecznika Praw Obywatelskich.

O tym, że prawnik i ekspert w dziedzinie prawa podatkowego ma być wspólnym kandydatem ludowców oraz Konfederacji na RPO informował wcześniej portal Onet.pl na podstawie "kilku niezależnych źródeł", a także reporter Radia ZET Łukasz Konarski.

Sam Gwiazdowski oficjalnie nie odniósł się jeszcze do tych doniesień. Opublikował jednak enigmatyczny wpis na Twitterze o treści "tak", wzbogacony o uśmiechnięty emotikon. Może to oznaczać, że faktycznie będzie on kandydatem dwóch z czterech opozycyjnych partii. Ten tweet udostępnił zresztą wspomniany wyżej Bosak.

Robert Gwiazdowski to prawnik i ekonomista, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, doktor habilitowany nauk prawnych, obecnie związany z warszawską Uczelnią Łazarskiego. Był m.in. doradcą podatkowym oraz adwokatem w Okręgowej Radzie Adwokackiej. Zdeklarowany zwolennik gospodarki wolnorynkowej, wielokrotnie występował w telewizji (m.in. w TVP i TVN24) jako ekspert podatkowy.

W latach 2006-07 i ponownie od 2017 roku członek Rady Nadzorczej ZUS (za pierwszym razem także jej przewodniczący). W 2019 roku założył partię Polska Fair Play, w ramach którego startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. PFP wystawiła listy w sześciu okręgach (Gwiazdowski był liderem w Warszawie), uzyskując poparcie 0,54 proc. w skali kraju.

RPO - kto następcą Adama Bodnara?

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na nowego RPO. Za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która cieszy się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła na początku września, ale - zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich - nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

