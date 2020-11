Kalendarz roku szkolnego ulegnie zmianie? Szef MEN komentuje

Ministerstwo Edukacji Narodowej uzależnia ewentualny powrót dzieci do szkół od sytuacji epidemicznej w Polsce. Szef resortu, Przemysław Czarnek, odniósł się na konferencji prasowej do pytań o możliwą zmianę kalendarza roku szkolnego.

Epidemia koronawirusa rozwinęła się jesienią do tego poziomu, że MEN wysłał wszystkich uczniów do nauki zdalnej. Obecne obostrzenia zakładają, że uczniowie zostają na nauce zdalnej do 29 listopada.

Otwarte pozostają jedynie przedszkola. - Na ten moment nie planujemy zawieszenia zajęć stacjonarnych w przedszkolach, ale wszystko jest uzależnione od rozwoju pandemii koronawirusa - powiedział dziś minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Kalendarz roku szkolnego do zmiany? Czarnek komentuje

Zapowiedział, że jeśli ten system powrotu będzie się odbywał stopniowo, to w pierwszej kolejności do szkół wrócą klasy I-III oraz klasy ósme, maturalne i najwyższe klasy szkolnictwa zawodowego.

Oczekiwanie na decyzję MEN ws. dalszej formy nauki to niejedyne wyzwanie dla szkolnictwa. Dziennikarze pytali dziś ministra o możliwe zmiany w kalendarzu szkolnym. Czy z uwagi na naukę zdalną ferie świąteczne i zimowe ulegną przesunięciu?

Była taka sugestia ze strony prezydenta jednego z miast, ale inni prezydenci do tej sugestii odnieśli się negatywnie. Na ten moment nie planujemy żadnych zmian w kalendarzu, ale raz jeszcze powtarzam, wszystko jest uzależnione od rozwoju pandemii minister Przemysław Czarnek

Wątpliwości w tej sprawie pojawiły się podczas spotkania premiera z prezydentami miast.

RadioZET.pl/PAP