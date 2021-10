Roman Giertych opublikował nagranie, w którym wrócił do wydarzeń sprzed roku, kiedy został zatrzymany przez CBA. – To było już oczywistą niezgodnością z prawem, gdyż nie można przeszukiwać kancelarii adwokackiej bez obecności adwokata, który jest dzierżycielem tajemnic adwokackich znajdujących się w każdej kancelarii prawnej – tłumaczy adwokat.

Podczas zatrzymania Roman Giertych stracił przytomność i trafił do szpitala. O przebiegu zdarzeń informowała dziennikarzy jego córka Maria. - W pewnym momencie wyszedłem do łazienki, za mną szedł agent CBA. Pełną świadomość odzyskałem dopiero dwa dni później. Kiedy w pełni się ocknąłem, dowiedziałem się, że w tym czasie przebywałem w dwóch szpitalach - przekonuje Giertych.

Giertych do Ziobry i Kaczyńskiego: Panowie chcieliście mnie zabić

- W szpitalu w Otwocku dowiedziałem się, że moje tętno wynosiło 250/150. Od znajomej pani profesor medycyny dowiedziałem się, że gdyby nie to, że miałem bardzo zdrowy system krwionośny, to przy takim ciśnieniu mogło dojść po prostu do wylewu - tłumaczy wicepremier.

Giertych opisał także zarzuty prokuratury i przebieg postępowania sądowego po zatrzymaniu. – Podsumowując ten rok, zwracam się do Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Panowie chcieliście mnie zabić, chcieliście mnie zabić publicznie, politycznie, moralnie, chcieliście pozbawić mnie zdrowia, wolności, a być może życia - powiedział.

Jak podkreślił, nie pała żądzą zemsty. – Myślę, że zło, które chcieliście uczynić w jakiś sposób do was trafi, albowiem tak zawsze jest, że jeśli człowiek nie żałuje za swe czyny - a wy nie żałujecie - to zło, które wyrządził trafia do niego - stwierdził.

RadioZET.pl