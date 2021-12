Giertych pozwał polski rząd do trybunału w Hadze. "Zbrodniarze z obecnego rządu"

Roman Giertych skierował wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze przeciwko polskim władzom. Adwokat i były wicepremier napisał o "pociągnięciu do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za masowe zatrzymywania ludzi z powodów politycznych i wykorzystywanie procedur karnych do walki politycznej z przeciwnikami obecnego rządu".

Roman Giertych na Facebooku poinformował w czwartek o wniosku, który ma być reakcją na działania polskiego rządu. "Złożyliśmy podpisany przeze mnie, mec. Mikołaja Pietrzaka i mec. Jacka Dubois wniosek do prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze o pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za masowe zatrzymywania ludzi z powodów politycznych i wykorzystywanie procedur karnych do walki politycznej z przeciwnikami obecnego rządu" - napisał Giertych.

Dodał, że wniosek do Trybunału w Hadze ma kilkaset stron i posiada opinię profesorów Jana Barcza, Przemysława Saganka i Artura Nowak-Fara. "Naukowcy ci są specjalistami z zakresu prawa międzynarodowego o niekwestionowanym autorytecie naukowym i jednoznacznie uznali, że sprawa nadaje się do zbadania przez MTK".

Giertych składa wniosek do Trybunału w Hadze. Pisał o "zbrodniarzach z obecnego rządu"

"Na połowę stycznia jesteśmy umówieni z prokuratorami MTK na spotkanie poświęcone dalszym uzupełnieniom wniosku. Będziemy ten wniosek uzupełniać o kolejne, zgłaszające się ofiary (np. farmaceutów zatrzymywanych w czasie kampanii wyborczej jako rzekomych sprawców niedoboru leków)" - napisał Giertych.

Dodał, że przy okazji chce poruszyć temat używania oprogramowania Pegasus wobec jego osoby. W poniedziałek agencja AP poinformowała, że Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek stali się obiektami inwigilacji oprogramowania, które używają służby na całym świecie. Telefon adwokata miał być sprawdzany co najmniej 18 razy w 2019 r. "Używanie programu Pegasus jest jednym z dowodów na to, że mieliśmy do czynienia z planowymi prześladowaniami przeciwników politycznych" - napisał Giertych.

Dodał, że wniosek do Hagi obejmuje również przypadek jego zatrzymania w roku 2020. "Stąd badanie inwigilacji nielegalnym oprogramowaniem będzie stanowić oczywistą część tego postępowania" - tłumaczył.

"Rozpoczęliśmy największy w historii Polski proces przed współczesną »Norymbergą«, jak często jest nazywany MTK. To, co się dzieje w Polsce, zasługuje na osądzenie międzynarodowe, aby kara za te czyny była przestrogą dla rządzących na całym świecie, że wykorzystywanie narzędzi prawa karnego do zastraszania społeczeństwa i budowania dyktatury kończy się sprawiedliwą i surową karą. Oby zbrodniarze z obecnego rządu znaleźli się szybko na właściwym dla siebie miejscu, czyli na ławie oskarżonych Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze" - podsumował Giertych.

Według Romana Giertycha jego telefon został zhakowany kilkanaście razy, a większość ataków miała miejsce w 2019 r. przed wyborami parlamentarnymi. Jego zdaniem, rząd PiS-u chciał mieć szczegółową wiedzę o jego działaniach. Stwierdził też, że tak drastyczne naruszenie tajemnicy adwokackiej zostało w Polsce ujawnione po raz w pierwszy.

RadioZET.pl/PAP