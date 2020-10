Roman Giertych został dziś zatrzymany przez CBA. Podczas przeszukiwania jego domu, adwokat stracił przytomność i został zabrany przez karetkę pogotowia. Jak przekazała córka Giertycha, funkcjonariusze mieli go pytać m.in. o to, czy miewa myśli samobójcze.

Roman Giertych po tym, jak zasłabł podczas przeszukania jego willi w Józefowie, został wyniesiony nieprzytomny z domu do karetki na noszach. Obecnie jest przewożony do szpitala.

O sytuacji na bieżąco informowała w mediach społecznościowych córka adwokata Maria Giertych. - W dniu dzisiejszym CBA zatrzymało Romana Giertycha, mojego tatę. Trwa przeszukanie naszego domu. Będę podawać dalsze informacje - pisała na Twitterze.

Roman Giertych w szpitalu. Córka adwokata: agenci CBA pytali go, czy ma myśli samobójcze

Jak napisała Maria Giertych, jej ojciec zemdlał w trakcie przeszukiwania domu, w chwili gdy poszedł skorzystać z toalety. W tym czasie był z nim funkcjonariusz CBA.

- Tata trafił do szpitala po tym jak zemdlał w obecności funkcjonariusza CBA w łazience. Wcześniej czuł się dobrze i mówił, że po jego odpowiedzi „nie” na pytanie funkcjonariuszy o to, czy ma myśli samobójcze, wybuchli oni śmiechem. Nie chcę myśleć co się stało. Dziękuje za wsparcie - przekazała.

Roman Giertych znalazł się w grupie zatrzymanych przez CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Zatrzymanie ma związek ze sprawą wyprowadzenia kwoty niemal 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej. Zdaniem Giertycha, celem jego zatrzymania jest, jak napisał na Twitterze, "przykryci katastrofy epidemicznej rządu PiS".

Giertych zatrzymany przez CBA. Córka adwokata: przeszukują cały dom

