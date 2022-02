"Zapadły decyzje co do treści sankcji na Rosję". Szef MSZ po naradzie ministrów UE

Natomiast co do czasu ich uruchomienia, to jest zupełnie inna kwestia, ponieważ mówimy o zdarzeniach przyszłych i niepewnych. [...] Tak brzemiennej w skutki sytuacji, która sprowadza się do radykalnego pogorszenia bezpieczeństwa nie tylko na wschodzie Ukrainy, ale i w ogóle na kontynencie europejskim nie było od czasu zakończenia drugiej wojny światowej