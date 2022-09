Nie zamierzamy wpuszczać do Polski hurtem żadnej grupy Rosjan, nawet tych, którzy będą mówili, że uciekają przed mobilizacją - powiedział w piątek wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Dodał, że w indywidualnych przypadkach Polska będzie mogła stosować przepisy azylowe.

Jak informowaliśmy 19 września, granicę Polski z należącym do Rosji obwodem kaliningradzkim przekroczyło od marca do końca sierpnia tego roku – w dobie wojny w Ukrainie – przeszło 70 tysięcy Rosjan.

Po ogłoszonej 21 września przez Władimira Putina częściowej mobilizacji wojskowej tysiące Rosjan pospiesznie rzuciło się do ucieczki z kraju. Na pytanie o obawy przed masowymi migracjami Rosjan do Polski odpowiadał w Polskim Radiu 24 wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

"Nie zamierzamy wpuszczać Rosjan hurtem do Polski"

Maciej Wąsik informował, że na granicy z obwodem kaliningradzkim nie jest notowany obecnie zwiększony ruch lub zwiększona próba ruchu granicznego w związku z trwającą w Rosji mobilizacją.

- Nie zamierzamy wpuszczać do Polski hurtem żadnej grupy Rosjan, nawet tych, którzy będą mówili, że uciekają przed mobilizacją. To jest działanie zbyt niebezpieczne. Natomiast rzeczywiście, w indywidualnych przypadkach, jeżeli będzie (obywatel Rosji) potrafił wykazać, że grozi mu w Rosji niebezpieczeństwo tortur, prześladowań ze względów politycznych, że jest dysydentem, będziemy mogli stosować przepisy azylowe, ale na pewno nie będzie otwarcia granic i powiedzenia: Rosjanie uciekajcie do Polski przed armią. Nie, tak nie zrobimy – zaznaczył Wąsik.

"Będziemy prowadzić twardą politykę wobec Rosjan"

Wiceminister SWiA dodał, że nawet w przypadku, gdyby większość była osobami "szczerze uciekającymi przed wojną", to w tej grupie znalazłyby się osoby utrzymujące kontakt ze służbami rosyjskimi, które przyjeżdżałyby "m.in. po to, żeby siać zamęt, dezinformację, żeby dezintegrować środowiska opozycyjne rosyjskie, jeżeli się takie pojawią". - Dlatego będziemy prowadzić twardą politykę wobec Rosjan - powiedział Wąsik.

W poniedziałek 19 września w Dzienniku Ustaw RP opublikowano nowelę rozporządzenia MSWiA, zgodnie z którą Rosjanie podróżujący w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych, nie będą mogli przyjeżdżać do Polski zza granicy zewnętrznej UE. Restrykcje obowiązują Rosjan na wszystkich przejściach granicznych, a od 26 września będą obowiązywały również na lotniskach i w portach morskich.

Nie oznacza to całkowitego zakazu wjazdu dla Rosjan. W mocy utrzymane są wyjątki, które zostały uzgodnione przez Polskę i państwa bałtyckie, a na celu mają m.in. dalsze wspieranie przeciwników prezydenta Rosji Władimira Putina. Zawarto wyjątki m.in. dla dysydentów, przypadków humanitarnych, a także posiadaczy zezwoleń na pobyt, kierowców transportowych i członków misji dyplomatycznych.

