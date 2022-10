Rosjanie nagrywali polskich polityków? PiS zmienia zdanie ws. komisji śledczej

Donald Tusk odniósł się do publikacji tygodnika "Newsweek". Według tygodnika Marcin W. - wspólnik skazanego za zorganizowanie podsłuchów najważniejszych osób w państwie Marka Falenty - zeznał w śledztwie dotyczącym spółki, której współwłaścicielem był Falenta, że zanim taśmy nagrane w restauracji "Sowa i Przyjaciele" wstrząsnęły polską sceną polityczną, trafiły w rosyjskie ręce, a "prokuratura wszczyna śledztwo, ale unika wątku szpiegostwa" w tej sprawie.

Tusk powiedział, że Rosjanie byli zainteresowani zmianą władzy w Polsce, a przynajmniej destabilizacją sytuacji politycznej. Szef PO przekonywał, że tylko komisja śledcza, niezależna od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, mogłaby wyjaśnić, na czym polega wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS-u.

Komisja śledcza ws. afery taśmowej? PiS: nieuzasadnione

O słowa szefa PO pytany był w środę w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. - Gdy wybuchła afera taśmowa za czasów Donalda Tuska, to przecież to Donald Tusk był premierem, były wszystkie organy państwa, które mogły to sprawdzić i jakoś wtedy pan Donald Tusk nie zweryfikował tej afery w taki sposób, jaką w tej chwili buduje narrację. On chce się przefarbować z prorosyjskiego działacza, którym wtedy był i realizował politykę prorosyjską na nie wiem kogo właściwie - powiedział.

Pytany, czy komisja śledcza w tej sprawie jest dobrym pomysłem odparł, że "od tego jest prokuratura". Müller podkreślał, że "w tej chwili prokuratura prowadzi postępowanie w tym zakresie", a także, że "są wyroki w tej sprawie". - Z tego co wiem, dziś też pan prokurator generalny, minister Ziobro część materiałów pokaże, by rozjaśnić wątpliwości, które próbuje tworzyć Donald Tusk - powiedział rzecznik rządu.

PiS chciał komisji śledczej ws. afery podsłuchowej

Wniosek o powołanie komisji PiS złożyło we wrześniu 2014 roku. Posłowie tej partii argumentowali, że sprawa afery podsłuchowej jest przez koalicję (red. PO-PSL) zamiatana pod dywan. Propozycję poparły SLD, które wcześniej złożyło własny wniosek o komisję śledczą, i Sprawiedliwa Polska. Przeciw powstaniu komisji były PO i PSL.

Według ówczesnego wniosku PiS, komisja śledcza miałaby zbadać działania służb specjalnych, policji, członków rządu i ich podwładnych, odpowiedzialnych za nadzór i koordynację pracy tych instytucji i organów, właśnie w związku z ujawnionym przez tygodnik "Wprost" procederem nagrywania urzędników, polityków i biznesmenów w kilku restauracjach w Warszawie.

Rzeczkowski w Radiu ZET: Falenta oferował ludziom PiS te nagrania

- Marek Falenta pod koniec 2013 roku, czyli na pół roku przed ujawnieniem nagrań, dotarł do ludzi PiS i zaoferował im te nagrania. Znalazł się też pod opieką agentów CBA lojalnych wobec Mariusza Kamińskiego, co też udało się dowieść - mówił w podcaście Machina Władzy w Radiu ZET Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz "Newsweek Polska".

Nagrań może być więcej? – Oczywiście. Nagranych zostało około stu osób. Znamy nazwiska może jednej czwartej. Tych nagrań może być nieskończona ilość. Nie znamy jednego nagrania, o którym wiadomo, że jest. Nagrania Mateusza Morawieckiego, na którym – jak zeznał jeden z kelnerów – omawiana była sprawa zakupu nieruchomości na tzw. słupy - dodaje dziennikarz.

