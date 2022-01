Nie milkną echa wokół rozłamu w ultrakatolickim Instytucie Ordo Iuris. Do pogłosek o rzekomym wątku obyczajowym w organizacji odniósł się w rozmowie z Onetem dr Tymoteusz Zych, do niedawna wiceprezes fundacji. - Nie jest żadną tajemnicą, że wiele osób ze środowiska Instytutu Ordo Iuris rozwiodło się lub rozwodzi - powiedział. Z kolei Karolina Pawłowska zapowiedziała, że kłamstwa pojawiające się na jej temat będzie ścigać prawnie.

Sprawa rozłamu w prawicowym i ultrakatolickim Instytucie Ordo Iuris zdominowała na kilka dni dyskusje w mediach społecznościowych. Według portalu Salon24, z organizacji w ostatnich miesiącach odeszło kilkanaście osób, a w tym wiceprezes Tymoteusz Zych, dyrektorka Centrum Prawa Międzynarodowego Karolina Pawłowska, a także m.in. Ewa Rowińska, Filip Furman, Jacek W. Bartyzel i Patryk Miernowski. Jednym z powodów rozłamu miał być "romans działaczy Instytutu". Salon24 podał także, że we wrześniu 2021 roku w siedzibie Ordo Iuris doszło do bójki. "Do siedziby wpadł wściekły mąż, który dowiedział się o romansie swojej żony" - czytamy.

Doniesienia serwisu zdecydowanie dementują byli działacze Ordo Iuris. "W związku z kłamstwami na mój temat, które rozpowszechnił w swoich materiałach Marcin Dobski, będę kierował pozew w obronie moich dóbr osobistych. Do redakcji Salon24.pl jeszcze dzisiaj trafi wniosek o sprostowanie kłamstw i przeprosiny (...) Bzdury podane w materiałach Marcina Dobskiego wykraczają poza poziom przyjęty nawet w prasie brukowej. Kompromitują dziennikarza i uderzają w elementarną wiarygodność portalu, który je opublikował" - napisał na Twitterze dr Tymoteusz Zych.

Rozłam w Ordo Iuris. "Padam ofiarą hejtu, kłamstwa będę ścigać prawnie"

Sprawę skomentowała także Karolina Pawłowska. "Wiele miesięcy temu zakomunikowałam mężowi, że chcę rozwodu - z przyczyn, których nie chcę komentować. Złożyłam również pozew o rozwód. Od tamtej pory padam ofiarą hejtu, który w ostatnich dniach przybrał bezprecedensową skalę. Dalsze kłamstwa będę ścigać prawnie" - czytamy.

Na wpis Pawłowskiej szybko zareagowali internauci, którzy zarzucili jej hipokryzję. Przypomniana została także jedna z jej wypowiedzi dla telewizji "wPolsce", dotycząca edukacji i wstrzemięźliwości seksualnej.

Do informacji o rozłamie w fundacji odniósł się w oświadczeniu sam Instytut Ordo Iuris, potwierdzając niejako krążące plotki o wątku obyczajowym. "W ostatnich dniach z przykrością czytamy, że osoby, które zakończyły przed miesiącami współpracę z Instytutem, wprowadzają opinię publiczną w błąd co do okoliczności ich odejścia z Ordo Iuris". Instytut poinformował, że "w rzeczywistości przesłanki rozstania były następstwem ich decyzji o charakterze osobistym, powiązanych w naszej ocenie już w październiku z publicznym wyrażaniem opinii sprzecznych ze spójnym od lat stanowiskiem Ordo Iuris, między innymi w takich kwestiach jak trwałość małżeństwa, ochrona rodziny, ochrona podstawowych praw i wolności przed ingerencją państwa przekraczającą konstytucyjnie dopuszczalne granice".

Jak napisano, "w tych okolicznościach Prezes Zarządu podjął niezwłoczną decyzję o żądaniu rezygnacji dr Tymoteusza Zycha". Napisano też, iż "ponad trzy miesiące temu, na żądanie prezesa Instytutu Jerzego Kwaśniewskiego, swoją rezygnację z pełnionych funkcji złożył dr Tymoteusz Zych, wraz z nim współpracę z Instytutem postanowiła zakończyć Karolina Pawłowska, dr Filip Furman oraz jeden stażysta".

"Wiele osób ze środowiska Ordo Iuris rozwodziło się lub rozwodzi"

Dziennikarz Onetu zapytał Tymoteusza Zycha, czy sprawy prywatne i rozwód, były jedną z przyczyn konfliktu w Ordo Iuris. - Pierwszy raz taka teza została postawiona wprost w oświadczeniu Instytutu Ordo Iuris z ostatniej środy, które zostało wydane po ogłoszeniu powstania think tanku Logos. (...) Co do kwestii rozwodu, proszę pozwolić, że z oczywistych przyczyn tego wątku nie będę komentował szerzej. Nie jest zresztą żadną tajemnicą, że wiele osób ze środowiska Instytutu Ordo Iuris rozwiodło się lub rozwodzi. Takie sprawy nigdy nie były do tej pory przyczyną negatywnych reakcji ze strony władz organizacji ani tym bardziej zakończenia współpracy z kimkolwiek - wyjaśnił Zych.

- Zawsze byłem zdania, że jeśli wartości tradycyjnych będą bronić tylko osoby z wieloletnim stażem małżeńskim i praktykujący katolicy, to we współczesnym społeczeństwie będą one skazane na porażkę. Niejednokrotnie w dyskusjach kluczowe znaczenie ma głos ludzi, którzy nie są stereotypowymi zwolennikami wartości konserwatywnych, w tym osób rozwiedzionych czy mających skłonności homoseksualne - dodał Zych.

Przypomnijmy, że Instytut Ordo Iuris to prawicowa i ultrakatolicka organizacja znana z kontrowersyjnych projektów dotyczących zakazu aborcji, walki z LGBT, czy wprowadzenia zmian, prowadzących do utrudnienia procedury rozwodowej.

RadioZET.pl/ Salon24/ Onet/ Gazeta.pl