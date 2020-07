Trzaskowski zdradza szczegóły ruchu obywatelskiego. "Pomysłów jest kilka"

Rafał Trzaskowski zapowiedział 17 lipca w Gdyni, że podejmuje się stworzenia ruchu obywatelskiego razem z samorządowcami i organizacjami pozarządowymi, bo - jak podkreślał - partie nie wystarczą. Ruch ma być zainaugurowany na początku września i prawdopodobnie będzie się nazywać "Nowa Solidarność", a jego pierwszym zadaniem będzie zbieranie podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw.

Trzaskowski podkreślał w środę, że podtrzymuje te zapowiedzi i już rozmawia na ten temat z samorządowcami. Jego zdaniem "kręgosłupem" tego ruchu mają być samorządy.

Żeby to było jasne, to nie ma być partia polityczna i on nigdy nie ma się przekształcić w partię polityczną, mamy partie polityczne, które spełniają swoją rolę

- powiedział prezydent Warszawy. Dodał, że jest członkiem PO i będzie pomagał liderowi tej formacji Borysowi Budce "w całkowitym przebudowaniu Platformy, tak by była bardziej otwarta i miała jasny wymiar ideowy".

Czy ruch będzie mieścił się w KO? Trzaskowski zapowiada, że na pewno nie będzie partią polityczną i na pewno będzie współpracował z Koalicją Obywatelską. - To jest dla mnie absolutnie jasne. Nie będzie w nim elementu partyjnego, dlatego że wszyscy członkowie partii powinni działać w partiach politycznych. Ja chcę stworzyć taką platformę w oparciu o samorządy, która będzie zagospodarowywała energię ludzi, którzy do partii nie należą i którzy do partii należeć nie chcą, którzy np. chcą się angażować obywatelsko w zbieranie podpisów pod ustawami obywatelskimi - zapowiedział. Dodał, że takie osoby mogą chcieć także angażować się w "rozmowę z ludźmi, którzy myślą inaczej", czy tworzenie zaplecza analitycznego dla osób, które chcą się podejmować działalności obywatelskiej.

Ruch Trzaskowskiego: edukacja i 200 zł dodatku do emerytury dla matek

Trzaskowski pytany, jakie byłyby pierwsze projekty ustaw obywatelskich, pod którymi chciałby zbierać podpisy podkreślił, że "pomysłów jest kilka". - Kwestia 200 złotych, tego pomysłu, który opracowała moja żona (Małgorzata Trzaskowska - red.) dla wszystkich kobiet, które wychowały dzieci, żeby były równo traktowane, jeśli chodzi o uposażenie emerytalne. Na pewno kwestia jasnego wyjaśnienia subwencji edukacyjnej, żeby było jasno wiadomo, za co odpowiada samorząd, a za co rząd, żeby samorządy dostawały odpowiednie fundusze na swoje funkcjonowanie. Na pewno ustawa, o której jutro będę rozmawiał z panem prezydentem, o tym, żeby zapewnić odpowiednie finansowanie samorządom, które są na pierwszej linii walki z Covidem - zapowiedział.

Wśród pomysłów wymienił też projekt ustawy "dotyczący kwoty wolnej od podatku". Podkreślił, że jeśli strona obywatelska złożyłaby taką inicjatywę, to "trudno będzie PiS wyrzucić ją do kosza", bo jest ona wśród obietnic wyborczych prezydenta Andrzeja Dudy, który wywodzi się z tego środowiska politycznego.

RadioZET.pl/PAP