Sąd Rejonowy we Włocławku dosadnie skrytykował działania Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która nie postawiła zarzutu europosłowi PiS Ryszardowi Czarneckiemu. Sprawa dotyczy fikcyjnego zatrudnienia pracownika w biurze poselskim i wyłudzenia z Parlamentu Europejskiego ponad 44 tysięcy złotych. Prokuratura oskarżyła o to byłego posła PiS Łukasza Z. a nie Ryszarda Czarneckiego. “W ocenie Sądu zarzut ten jest kuriozalny” - czytamy w uzasadnieniu nieprawomocnego wyroku.

W 2020 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko byłemu posłowi PiS Łukaszowi Z. Śledczy zarzucili mu, że w latach 2012-2013 fikcyjnie zatrudnił rolnika Grzegorza W. w swoim biurze poselskim i tym samym przywłaszczył ponad 13 tysięcy złotych ze Skarbu Państwa. Pieniądze wypłacone przez Kancelarię Sejmu były docelowo przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia asystenta. Sąd uznał jednak, że Łukasz Z. nie jest winien zarzucanemu mu czynowi.

To nie jedyny zarzut, jaki prokuratura postawiła Łukaszowi Z. Zdaniem śledczych ówczesny poseł PiS załatwił Grzegorzowi W. stanowisko asystenta krajowego europosła Ryszarda Czarneckiego. Tym samym miał doprowadzić Parlament Europejski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ponad 44 tysięcy złotych. Prokuratura zdecydowała się oskarżyć o to Łukasza Z. mimo że nie był ani stroną umowy o pracę w biurze europosła Ryszarda Czarneckiego, ani nie był w żaden sposób związany z Parlamentem Europejskim. Dlaczego zatem to on, a nie Ryszard Czarnecki i Grzegorz W. został oskarżony o wyłudzenie pieniędzy unijnych?

“W ocenie Sądu zarzut ten jest kuriozalny” - uznał sędzia Sądu Rejonowego we Włocławku, który w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że postawienie zarzutu w tej sprawie Łukaszowi Z. budzi poważne wątpliwości.

“Prokurator nie przedstawił zarzutu Ryszardowi Czarneckiemu”

“Wskazać należy, że Łukasz Z. nie działał w strukturach organizacyjnych Parlamentu Europejskiego i nie był stroną umowy zawartej przez Grzegorza W. dotyczącej zatrudnienia w biurze europosła Ryszarda Czarneckiego. Tym samym trudno przyjąć, aby Łukasz Z. dysponował jakimikolwiek uprawnieniami do kontroli czy nadzoru Grzegorza W. “ - tłumaczył sędzia.

Kluczowe ustalenia poczynił sąd w kontekście działań prokuratury wobec Ryszarda Czarneckiego i Grzegorza W. Wynika z nich, że prokuratura mogła popełnić błąd formułując akt oskarżenia.

“Należy zauważyć, że Prokurator nie przedstawił zarzutu Ryszardowi Czarneckiemu ani Grzegorzowi W. - mimo że to te osoby swoim rzekomym działaniem mogły bezpośrednio doprowadzić Parlament Europejski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem” - podkreślił w uzasadnieniu wyroku sędzia.

Sąd nie pozostawił suchej nitki na pracy prokuratora w tej sprawie. W dalszej części dokumentu wytyka kolejne podstawowe błędy śledczych. Zdaniem sędziego prokuratura nie potrafiła dowieść, w jaki sposób Grzegorz W. został zatrudniony w biurze europosła Ryszarda Czarneckiego oraz jaki interes w tym miałby sam eurodeputowany PiS.

W tej sprawie jedno jest pewne. Sąd ustalił, że Grzegorz W. nie pracował w biurze europosła zgodnie z umową zawartą z Ryszardem Czarneckim. “Świadkowie przesłuchani w sprawie zaprzeczyli, aby Grzegorz W. pracował w biurze we Włocławku” - czytamy w sądowym piśmie.

Jednocześnie nie można wykluczyć, że W. w inny sposób pracował dla Czarneckiego. Jak wynika z zeznań kierownika biura eurodeputowanego rolnik miał m.in. reprezentować europosła na uroczystościach państwowych oraz lokalnych.

PE żądał od Czarneckiego zwrotu pieniędzy

Sąd Rejonowy we Włocławku potwierdził również ustalenia dziennikarzy portalu RadioZET.pl. Dwa miesiące temu dotarliśmy do pisma Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego adresowanego do europosła Ryszarda Czarneckiego. Unijny urzędnik domagał się od polityka PiS zwrotu ponad 13 tys. euro (ponad 44 tys. zł), które eurodeputowany otrzymał w związku z - jak się później okazało - fikcyjnym zatrudnieniem asystenta parlamentarnego. Ryszard Czarnecki przesłał nam wtedy oświadczenie, w którym tłumaczył, że jest ofiarą w tej sprawie. Mimo tego zwrócił pieniądze do kasy Parlamentu Europejskiego.

“Mój pracownik miał nadużyć zaufania swojego bezpośredniego przełożonego, czyli szefa mojego biura, ale też mojego zaufania i podobno wykonywał pracę inną niż tę, którą mu zlecał dyrektor mojego biura poselskiego” - tłumaczył Czarnecki, po czym dodał: “Podjąłem decyzję o odzyskaniu środków od p. Grzegorza W. Pozew przeciwko niemu jest już przygotowany. Środki te zostały zwrócone do Parlamentu Europejskiego już w roku 2021”.

Czy prokuratura chroni prominentnego polityka PiS? “Kowalski coś zrobił, a powiesili Nowaka”

- Zgadzam się z sędzią. To jest kuriozalne. Jak to mówią: Kowalski coś zrobił, a powiesili Nowaka - komentuje prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku Kazimierz Olejnik.

Zapytaliśmy Prokuraturę Okręgową w Warszawie, czy w świetle tego, co stwierdził sąd zamierza wszcząć postępowanie karne przeciwko Ryszardowi Czarneckiemu. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Udało nam się jednak dowiedzieć, że prokuratura złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia do wyroku, co może oznaczać apelację. Nie wiadomo jednak, czy prokurator odwoła się od części wyroku dotyczącej fikcyjnego zatrudnienia asystenta europosła Ryszarda Czarneckiego.

- Prokuratura nie musi skarżyć całości wyroku. Skarży te elementy, które jej się nie podobają. Zakładając, że ktoś ma złe intencje: lepiej jest przemilczeć sprawę, bo wtedy umrze. Tak jest bezpieczniej - przestrzega były wiceprokurator generalny Kazimierz Olejnik.

Według naszego rozmówcy prokuratura powinna przeprowadzić nowe postępowanie karne w części dotyczącej fikcyjnego zatrudnienia pracownika w biurze europosła Czarneckiego.

Z materiału dowodowego wynika, że należy ścigać inne osoby. Warto byłoby się również zastanowić, czy któryś z prokuratorów nie dokonał manipulacji, którą nazywa się przestępstwem - sugeruje były prokurator.

Kontakt z autorami: mateusz.kapera@radiozet.pl, radoslaw.gruca@radiozet.pl

