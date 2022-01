Ryszard Petru wraca do polityki. "Jest szansa, że znów będzie wesoło"

Ryszard Petru ponownie dołączył do Nowoczesnej - ugrupowania, które założył w maju 2015 roku. O zaskakującej decyzji ekonomisty napisał na Twitterze Adam Szłapka. "Do Nowoczesnej został przyjęty Ryszard Petru. Jako ekspert będzie doradzał w sprawach gospodarczych. Witamy na pokładzie!" - napisał poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Mam zamiar wspierać Nowoczesną głosem doradczym i eksperckim. Prowadzę biznes i nie mam obecnie planów angażować się w stu procentach w politykę. Zamierzam wyłącznie skupić się na kwestiach gospodarczych. Nie chcę jednak stać z boku – będę wpierał opozycję merytorycznie, po to aby przyczynić się do jej wygranej w najbliższych wyborach" - poinformował Ryszard Petru.

Przypomnijmy, że Petru był posłem Nowoczesnej w kadencji 2015-2019, a przez kilka miesięcy był nawet wskazywany na lidera całej opozycji demokratycznej. Poparcie dla formacji i polityka zaczęło topnieć po tym, jak w trakcie antyrządowych protestów wybrał się wraz z Joanną Schmidt na wakacje na Maderę. W listopadzie 2017 roku przegrał z Katarzyną Lubnauer wybory na przewodniczącego Nowoczesnej, a w maju 2018 roku opuścił ugrupowanie.

Ryszard Petru został członkiem Nowoczesnej

Fiaskiem zakończyła się także próba utworzenia nowej partii o nazwie Teraz! oraz koła poselskiego Liberalno-Społeczni. W 2019 roku Teraz! Ryszarda Petru została postawiona w stan likwidacji, a lider formacji ogłosił wycofanie się z życia politycznego. Nowoczesna ostatecznie stała się częścią Koalicji Obywatelskiej, choć wielu polityków tego ugrupowania dołączyło do Platformy Obywatelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni i Lewicy.

Jak podkreśla PAP, w grudniu 2018 roku zarząd Nowoczesnej przyjął dymisję Michała Pihowicza z funkcji skarbnika partii w związku z odrzuceniem przez PKW sprawozdania finansowego Nowoczesnej. PKW odrzuciła je, ponieważ partia niezgodnie z przepisami przelała pieniądze z rachunku partii bezpośrednio na konto komitetu wyborczego, tymczasem zgodnie z Kodeksem wyborczym, pieniądze te najpierw powinny trafić na konto funduszu wyborczego partii, a dopiero stamtąd przelane powinny zostać na konto komitetu wyborczego. Za przelew odpowiedzialny był Pihowicz - ówczesny skarbnik Nowoczesnej - który był także pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego partii w kampanii wyborczej 2015 roku.

Powrót Ryszarda Petru do Nowoczesnej jest mocno komentowany na Twitterze. "Został przyjęty? Dość kuriozalne biorąc pod uwagę, że on tę partie założył i uczynił znaną. Macie teraz nadzieje, że uchroni was przed ostatecznym upadkiem i wchłonięciem z butami do PO?" - napisał jeden z internautów. "Ryszard Petru wraca. Polska polityka znów nabierze swoistej dynamiki i barw. To naprawdę dobra wiadomość" - skomentował ironiczne użytkownik Wiktor Kos.

