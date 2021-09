"Polexit to szopka wymyślona przez PO i TVN24. Polska była, jest i będzie członkiem UE"

Polska była, jest i będzie członkiem UE. Polexit to szopka wymyślona przez PO i TVN24 – napisał szef klubu PiS Ryszard Terlecki, odnosząc się do wczorajszej zapowiedzi o "drastycznych rozwiązaniach" na wypadek dalszych sporów na linii Polska-UE.

Ryszard Terlecki udzielił w środę skrajnie eurosceptycznej wypowiedzi na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Kwestionował decyzje KE, która wniosła o ukaranie Polski za nieprzestrzeganie wyroku TSUE ws. praworządności.

- Powinniśmy myśleć nad tym, jak najdalej, jak najbardziej możemy współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii, ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia. Bo jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań drastycznych – mówił w Karpaczu szef klubu PiS w Sejmie.

Ryszard Terlecki zmienia narrację. "Polska była, jest i będzie w UE"

Słowa zostały odebrane jako jawna, niepohamowana zapowiedź eskalacji sporu z Unią Europejską, której celem będzie polexit. Terlecki nawiązywał zresztą wprost do przykładu Wielkiej Brytanii, która wyszła z UE, nie godząc się na "dyktaturę unijnej biurokracji". Politycy Koalicji Obywatelskiej pisali wprost o realizacji "ruskiego ładu", czy dążeniu do realnego opuszczenia UE przez Polskę.

W czwartek Terlecki ponownie odniósł się do własnych słów z Karpacza. Nie był już tak skrajnie eurosceptyczny, we wpisie na Twitterze łagodził wczorajszy przekaz. "Polska była, jest i będzie członkiem UE. Polexit to szopka wymyślona przez PO i TVN24. Dziś trwa walka o to czy UE będzie wierna zasadom, które legły u jej podstaw czy pogrąży się w sporach podsycanych przez totalną opozycję" – napisał na Twitterze. Na koniec wspomniał, iż "wierzy, że obecny marazm i kryzys UE uda się przełamać".

