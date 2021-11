Ryszard Terlecki podczas rozmowy z przypadkowymi kobietami miał zostać nakręcony w jednej z krakowskich galerii handlowych. Pobieżna analiza filmiku wskazuje, że chodzi o Galerię Kazimierz. "PiSowska arogancja i chamskie zachowanie w stosunku do kobiet. Wicemarszałek Ryszard Terlecki »rozmawia« z panią Magdą z Krakowa i jej siostrą. Szokujące" - napisała w piątek wieczorem na Twitterze Barbara Nowacka.

Posłanka KO dołączyła do wpisu kilkusekundowy filmik, który pokazywał krótką rozmowę kobiet z Terleckim. Nie wiadomo, jakie jest źródło nagrania oraz kiedy zostało zarejestrowane.

Terlecki ostro w stronę kobiet. "Jest pani kretynką"

"Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co dzieje się w kraju, to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne" - mówi kobieta na nagraniu. Po chwili Ryszard Terlecki odpowiada: Jest pani kretynką. Wicemarszałek Sejmu na końcu nagrania odwraca się plecami do kobiet.

Kilka dni temu w Sejmie Terlecki został zapytany o ustawę, która miała pomóc kobietą po ubiegłorocznym wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłubskiej ws. aborcji embriopatologicznej. Takie wsparcie zapowiadało PiS i prezydent Andrzej Duda.

- Gdzieś się szykuje, ale, prawdę mówiąc, w Sejmie w tej chwili tego nie ma. (...) Nie ma go w planie najbliższego posiedzenia. (...) Rzeczywiście może trzeba pewne prace przyspieszyć - odpowiedział w tej sprawie na pytania dziennikarzy.

