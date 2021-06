Terlecki o posłach, którzy opuścili klub PiS: czeka ich polityczna śmierć

Większość sejmowa jest płynna, ale póki co jest bezpieczna; posłowie, którzy odeszli z klubu PiS, muszą mieć świadomość, że znajdą się poza obozem prawicy i czeka ich polityczna śmierć - ocenił we wtorek wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o trójkę posłów - m.in. Zbigniewa Girzyńskiego - którzy opuścili jego klub.

Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski ogłosili w piątek, że opuszczają klub PiS i powołują w Sejmie koło Wybór Polska. Po ich odejściu klub Prawa i Sprawiedliwości liczy 229 osób, więc formalnie traci większość w Sejmie.

Terlecki o posłach, którzy odeszli z klubu PiS: czeka ich polityczna śmierć

Ryszard Terlecki - wicemarzałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiS - pytany w poniedziałek przez dziennikarzy, co się stało z większością, jaką jego klub miał dotąd w Sejmie, odparł, że większość "jest płynna, ale póki co jest bezpieczna".

Na uwagę, że ze strony posłów, którzy odeszli z klubu, padły "mocne słowa", Terlecki stwierdził: - To z naszej też muszą padać mocne, bo nie ma na to rady. Muszą mieć świadomość, że znajdą się poza obozem prawicy. Dopytywany, co wtedy ich czeka, szef klubu PiS odpowiedział, że "polityczna śmierć, co tu dużo mówić". Przyznał też, że trudno powiedzieć, czy będą kolejne odejścia z klubu.

W tej chwili jest taka aura właśnie sprzyjająca odchodzeniu, ale myślę, że po kongresie PiS to się zmieni Ryszard Terlecki

Przypomnijmy, że kongres statutowo-wyborczy Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się w najbliższą sobotę. W jego trakcie odbędą się wybory prezesa partii, Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego.

Girzyński wraz z dwójką posłów opuszcza klub PiS

- Postanowiliśmy opuścić klub parlamentarny PiS i powołać własne, niezależne koło parlamentarne pod nazwą Wybór Polska - poinformował w piątek na konferencji prasowej Zbigniew Girzyński. Dodał, że przewodniczącą koła będzie Janowska, Czartoryski zostanie wiceprzewodniczącym, a on - sekretarzem. Zastrzegł, że koło to "nie jest żadna działalność koncesjonowana". Zapewnił, że nie powołują odrębnego koła, aby "wewnątrz tzw. Zjednoczonej Prawicy targować się i mieć jakąś silniejszą pozycję przetargową".

- Czynimy tak dlatego, że chcemy naszą postawą [...] stworzyć nadzieję dla tych wszystkich, którzy poczuli się przez PiS, tak jak my, w pewnym momencie zostawieni, którzy poczuli, że ideały, które były tej partii bliskie 20 lat temu, gdy powstawała, kilka lat temu, kiedy wygrywała kolejne wybory, są czymś dla nas cennym, do czego się odwołujemy - podkreślił.

Zastrzegł, że koło nie będzie opozycją totalną. - Będziemy przyglądali się merytorycznie wszystkim ustawom, które wpływają, propozycjom personalnym i w taki sposób będziemy do tego podchodzili - bez żadnego uprzedzenia do jednej i do drugiej strony sceny politycznej - zapowiedział.

RadioZET.pl/PAP