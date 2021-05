Wojciech Maksymowicz odszedł w kwietniu tego roku z koalicji rządzącej. Były wiceminister podał się do dymisji po tym, jak resort zdrowia podał, że w wyniku kontroli na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w ramach eksperymentów medycznych (pod nadzorem Maksymowicza) dochodziło do wykorzystywania płodów ludzkich.

W czwartek polityk ogłosił, że zasili parlamentarne koło Polski 2050 Szymona Hołowni. Utratą posła w szeregach rządzących nie przejął się szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Skomentował wręcz, że Szymon Hołownia "rozpaczliwie zbiera co się da z Sejmu".

Były członek rządu PiS w ruchu Hołowni. Terlecki: Zbiera co się da

Czołowy polityk obozu Zjednoczonej Prawicy ocenił, że odejście Maksymowicza to "mała strata dla wszechświata". "Właściwie nie dziwię się panu Hołowni, który rozpaczliwie zbiera co się da z Sejmu, żeby zbudować jakąś własną reprezentację. To dość przykro wygląda, no ale taka jest polityka" - zaznaczył wicemarszałek Sejmu.

Dołączenie Maksymowicza do ruchu Hołowni oznacza też rozbrat politycznej drogi z Jarosławem Gowinem. Maksymowicz odszedł wraz z nim z Platformy Obywatelskiej w 2013 roku i dołączył do nowej inicjatywy Gowina - Partii Centrum, a potem Porozumienia. Do jesiennej rekonstrukcji rządu w 2020 roku był wiceministrem nauki.

W kwietniu 2021 r. resort zdrowia poinformował o wszczęciu kontroli na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w sprawie eksperymentów medycznych z zakresu neurochirurgii, w których rzekomo miało dochodzić do wykorzystywania płodów ludzkich pod nadzorem prof. Maksymowicza. Poseł twardo zaprzeczył tym doniesieniom i odszedł z klubu PiS. Do czwartku pozostawał politykiem niezrzeszonym.

Gowin o przejściu Maksymowicza do Polski 2050: "Żałuję, ale szanuję decyzję"

Do decyzji Maksymowicza odniósł się również sam Jarosław Gowin. "Oczywiście żałuję jego decyzji, natomiast szanuję tę decyzję. Wszyscy wiemy, że profesor Maksymowicz padł w ostatnich tygodniach ofiarną bezpardonowego ataku. Chcę jeszcze raz podkreślić, że mam pełne zaufanie do działań pana profesora Maksymowicza jako lekarza i jako naukowca. Cała ta sytuacja niech będzie nauczką dla nas, dla ludzi Zjednoczonej Prawicy, że nie wolno w ten sposób traktować ludzi o dużym autorytecie społecznym" – powiedział Gowin.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP