Ryszard Terlecki został ukarany przez sejmową komisję etyki poselskiej. Wicemarszałkowi Sejmu i szefowi klubu PiS zwrócono uwagę za to, że obraził kobietę, która skrytykowała Prawo i Sprawiedliwość.

Zwrócenie uwagi jest jedną z trzech kar, które komisja może nałożyć na posła. Jak czytamy w regulaminie Sejmu, komisja, po rozpatrzeniu sprawy i stwierdzeniu naruszenia przez posła "Zasad etyki poselskiej", może w drodze uchwały:

zwrócić posłowi uwagę

dzielić posłowi upomnienia

udzielić posłowi nagany

Ryszard Terlecki obraził kobietę. “Jest pani kretynką”

Wniosek o ukaranie wicemarszałka Terleckiego dotyczył zdarzenia w jednej z krakowskich galerii handlowych. W listopadzie jedna z klientek, pani Joanna, zwracając się do Terleckiego skrytykowała politykę rządu. - Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co się dzieje w kraju, to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne - mówiła. - Jest pani kretynką - odpowiedział jej wicemarszałek.

Nagranie zdarzenia opublikowała w mediach społecznościowych Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. “PiS-owska arogancja i chamskie zachowanie w stosunku do kobiet” - skomentowała posłanka. Pani Joanna tłumaczyła w rozmowie z TVN24, że chciała, aby rozmowa została nagrana, bo bała się oskarżenia o napaść na polityka PiS. - Nie spodziewałam się, że w ten sposób się odezwie - dodała.

Wicemarszałek Terlecki ukarany przez sejmową komisję etyki

Komisja uznała, że słowa skierowane do kobiety “naruszyły zasadę godności innych osób, dbałość o dobre imię Sejmu i zasadę odpowiedzialności za swoje działania”. Wskazano, że “obrażanie wyborców, którzy wyrażają swoje niezadowolenie z działań PiS jest niegodne mandatu posła”. Posłanka Lewicy Monika Falej, pełniąca funkcję zastępczyni komisji etyki poselskiej, potwierdziła w rozmowie z portalem tvn24.pl, że Terlecki został ukarany zwróceniem uwagi. Dodała, że wicemarszałek po raz drugi nie stawił się na posiedzeniu w swojej sprawie i nie usprawiedliwił nieobecności.

Terlecki nie wyraził skruchy i nie przeprosił pani Joanny. W rozmowie Dziennikiem Polskim wyjaśnił swoje zachowanie. Powiedział, że podeszły do niego dwie kobiety, gdy robił zakupy z żoną. “Jedna zaczęła nagrywać zdarzenie telefonem, a druga wykrzykiwała, że prześladuję kobiety” - mówił i jako przykład zacytował fragment wypowiedzi, że “to co robicie kobietom jest karygodne”. Terlecki stwierdził, że był to "oczywisty przejaw agresji i chamstwa", który wywołał zdumienie przypadkowych świadków. “Powiedziałem tej pani, że jest kretynką, określając w ten sposób jej poziom umysłowy” - stwierdził Terlecki. Wicemarszałek jest przekonany, że określenie, którego użył wobec kobiety, było “niezwykle delikatne” wobec tego, co spotkało go z jej strony.

