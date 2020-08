Podwyżki dla parlamentarzystów to zwykle temat trudny dla polityków, ale nie dla Ryszarda Terleckiego, który wprost przyznał w czwartek, że termin procedowania ustawy gwarantującej politykom sowite wynagrodzenia nie był przypadkowy, bo chodziło o to, by sprawa rozeszła się po kościach, wszak zajęci wakacjami Polacy nie śledzą z takim zaangażowaniem tego, co dzieje się w polskiej polityce.

Mówiłem wyraźnie, że jeżeli mamy to robić teraz, to zróbmy to szybko, zanim ta burza medialna sparaliżuje część polityków. I tak się właśnie stało

– powiedział w TVN24 wicemarszałek Sejmu. Jak dodał, w rzeczywistości "żaden moment nie byłby dobry" na wprowadzenie takiej ustawy. – Ale ten był w miarę dobry. Środek lata, wakacje. Ludzie są zajęci innymi problemami, niż śledzenie medialnej nagonki – stwierdził śmiało.

Terlecki o podwyżkach dla posłów: Rozmówcom się spieszyło

Terlecki podkreślał jednak konsekwentnie, że to nie PiS wyszło z inicjatywą podwyżek, tylko „jedna z partii opozycyjnych”. O który klub chodzi? Tego wicemarszałek Sejmu nie chciał zdradzić. Powiedział natomiast: "Była też propozycja, by ta podwyżka była wyższa". - Myśmy się już zaczęli opierać, że nie przesadzajmy - dodał szef klubu PiS. Jak mówił, dopiero gdy pojawiła się informacja, że wszystkie trzy kluby opozycyjne są gotowe poprzeć tę podwyżkę, wtedy PiS "zaczęło na ten temat poważnie rozmawiać".

- Nasi rozmówcy okazali się niepoważni i niewiarygodni, więc trudno to kontynuować i myślę, że na tym rzeczywiście się skończy, chyba, że coś się jeszcze w przestrzeni tej sali sejmowej zmieni – powiedział. Przekonywał też, że PiS chciało przeprowadzenia tych zmian we wrześniu. - Chcieliśmy, żeby ta procedura trwała do września, ale naszym rozmówcom się spieszyło - przyznał. Jego zdaniem, gdyby Senat głosował nad ustawą w piątek wieczorem to ona by przeszła. - W poniedziałek już wszyscy się wystraszyli - mówił.

To nie pierwszy tak zaskakujący przypływ szczerości u Terleckiego. W 2018 roku równie szczerze komentował kwestię nagród, jakie otrzymali członkowie rządu Beaty Szydło, a które "po prostu im się należały". Stwierdził wówczas, że „zsumowane kwoty nie wyglądały dobrze”, więc PiS, „trochę pod publiczkę” zdecydował o obniżeniu pensji posłów i senatorów.

RadioZET.pl/TVN24