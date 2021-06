Ryszard Terlecki oburzył opinię publiczną wpisem w sieci, w którym odsyła Swietłanę Cichanouską do Moskwy, tylko dlatego, że spotkała się z liderami polskiej opozycji. Posłowie domagają się dymisji szefa klubu PiS z funkcji wicemarszałka Sejmu.

W sprawie pojawił się wspólny wniosek klubu Lewicy i koła Polski 2050 Szymona Hołowni oraz kolejny, przygotowany przez Koalicję Obywatelską. O pierwszym mówili w poniedziałek posłowie Krzysztof Śmiszek (Lewica) i Tomasz Zimoch (Polska 2050 Szymona Hołowni). Oddzielny wniosek w tej samej sprawie złożyła Koalicja Obywatelska, referował go poseł Jan Grabiec.

KO, Lewica i partia Hołowni chcą odwołania Terleckiego z funkcji marszałka Sejmu

Poseł Śmiszek na konferencji z Zimochem oświadczyli, że słowa Terleckiego są "skandaliczne i szkodliwe dla polskiej racji stanu" jaką jest demokratyczna i wolna Białoruś. Śmiszek podkreślił, że Polska i Litwa to najbardziej aktywne kraje we wspieraniu demokratycznej opozycji na Białorusi.

"Wicemarszałek Terlecki wplątał swoją wypowiedzią kwestię białoruską w bieżącą polską politykę, w polskie piekiełko. Tą swoją wypowiedzią odbiera też nadzieję dziesiątkom tysięcy działaczy i działaczek opozycji białoruskiej" - zaznaczył Śmiszek. Zdziwił go też fakt takich słów z ust kogoś, kto "kiedyś w latach 70. i 80. poszukiwał wsparcia w tych, którzy mieszkali po demokratycznej stronie świata, sam szukał wsparcia, otuchy i nadziei, że Polska kiedyś będzie niepodległa, a władze polskie będą demokratyczne".

Tomasz Zimoch ocenił z kolei, że wniosek o odwołanie Terleckiego powinien być złożony już wcześniej. "Pan wicemarszałek dał się poznać jako symbol złych standardów zarządzania Sejmem i lekceważenia praw opozycji" - podkreślił poseł Polski 2050. Przypomniał jego chamskie wypowiedzi np. "puknij się w czoło" skierowane do posła Pawła Zalewskiego (Terlecki został ukarany przez sejmową komisję etyki). Terlecki rzucał też z mównicy takie określenia jak "pajac" (do posła Sławomira Nitrasa), czy "na głupotę nie ma rady" (do posłanki Klaudii Jachiry). Do odwołania wicemarszałka niezbędna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

"Klub Koalicji Obywatelskiej złoży w poniedziałek wniosek o odwołanie Ryszarda Terleckiego (PiS) z funkcji wicemarszałka Sejmu" - informował wczesnym popołudniem rzecznik PO, Jan Grabiec. Powodem jest ten sam wpis Terleckiego i analogiczne uzasadnienie przyczyny jego do wniosku o jego odwołanie.

RadioZET.pl/PAP