"Rząd PiS abdykował". Rekord zakażeń w Polsce, Tusk reaguje

Rekord zakażeń w czwartej fali pandemii padł w środę. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 28 380 nowych przypadków koronawirusa. Coraz częściej pojawiają się pytania, czy władza nie powinna wprowadzić obostrzeń dla osób, które nie zaszczepiły się przeciw COVID-19. Takie rozwiązanie postuluje zdecydowana większość lekarzy i wirusologów, a także część polityków opozycji.

Donald Tusk rozmawiał w środę z członkami Rady Medycznej ds. walki z COVID-19, która działa przy premierze Mateuszu Morawieckim. Wnioski po spotkaniu szef Platformy Obywatelskiej przedstawił na środowej konferencji prasowej.

Tusk po spotkaniu z Radą Medyczną: rząd abdykował, stchórzył

- Jesteśmy gotowi poprzeć działania rządu, które mają poparcie Rady Medycznej. Chcemy przeciwdziałać pandemii - przyznał Tusk. Podkreślił, że spotkanie z członkami RM zorganizowano, ponieważ - jego zdaniem - rząd nigdy nie poinformował o powodach, dla których nie upublicznia ani nie realizuje zaleceń ekspertów.

- Konkluzje zapadające na posiedzeniach Rady Medycznej od miesięcy nie są uwzględniane w działaniach rządu. A rekomendacje są dość czytelne - powiedział. Zacytował też jednego z jej członków, prof. Roberta Flisiaka, który postulował "odpolityzowanie" tematu pandemii.

Nie trzeba PR-owskich zagrywek ani długich prac parlamentarnych. Wszystkie narzędzia są w rozporządzeniach, ale rząd nic nie robi, abdykował, stchórzył przed pandemią Donald Tusk

Tusk odniósł się także do planowanego spotkania marszałek Sejmu z opozycją. Ma ono dotyczyć ponadpartyjnego porozumienia w walce z koronawirusem, a omawiany ma być m.in. projekt ustawy, która umożliwiałaby pracodawcy weryfikację, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19. - To spotkanie ma oczywiście charakter propagandowy - ocenił lider PO. Zaznaczył jednak, że przedstawiciele jego formacji spotkają się z Elżbietą Witek.

- Rząd może liczyć na nasze wsparcie, jeśli zgodzi się na rekomendacje Rady Medycznej. Ta abdykacja rządu, niechęć do wzięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, to jest najgorsze, to najtragiczniejsze statystyki po II wojnie światowej - oznajmił.

