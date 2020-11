Coraz więcej Polaków uważa, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie dotrwa do końca kadencji - wynika z sondażu SW Research dla Rp.pl. Uważa tak już 40 proc. pytanych, odmiennego zdania jest z kolei blisko 30 proc.

Zjednoczona Prawica zmaga się z istotnym spadkiem poparcia jak i zaufania ze strony Polaków. Rządzący zbierają coraz więcej negatywnych ocen nie tylko przez pandemię koronawirusa, ale i doprowadzenie do kryzysów polityczno-światopoglądowych.

Dowodzi tego sondaż SW Research, przeprowadzony dla portalu dziennika „Rzeczpospolita”. Sondażownia zapytała Polaków, czy ich zdaniem rząd PiS i koalicjantów dotrwa do końca kadencji, czyli 2023 roku.

Rząd PiS i koalicjantów dotrwa do końca kadencji? Nie wierzy w to 40 proc. Polaków

Na tak zadane pytanie 29,8 proc. respondentów odpowiedziało „tak”, wobec 40 proc., którzy odpowiedzieli „nie”. Spora grupa, bo 30,2 proc. pytanych, nie ma zdania w tej sprawie.

W badaniu wyróżniono też odpowiedzi po uwzględnieniu dochodów, wykształcenia, miejsca zamieszkania, czy wieku. Najwięcej sceptyków co do przetrwania rządu Zjednoczonej Prawicy do 2023 roku jest wśród osób zamożnych, z dużych miast, między 25 a 34 rokiem życia i z wykształceniem zawodowym.

W przetrwanie przez rząd obecnie trwającej kadencji w tym samym składzie nie wierzy 46 proc. badanych o dochodach powyżej 5000 zł i co druga osoba z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców – czytamy na Rp.pl.

W przetrwanie rządu do końca kadencji rzadziej niż pozostali wątpią osoby między 25 a 34 rokiem życia (częściej niż co 3 osoba) oraz posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe – blisko 30 procent - powiedział Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11-12 listopada 2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

RadioZET.pl/Rp.pl