Rząd PiS kupi sieć Żabka? "Będą tam sprzedawać chipsy patriotyczne i różańce"

- Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku - mówił kilka dni temu Jarosław Kaczyński. Biuro prasowe sieci sklepów skomentowało te doniesienia dla portalu tvn24.pl. "Wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym udziałem" - czytamy w komentarzu.

- Jeśli zajmie się tym minister Sasin, to ja już się boję. Co tam będzie sprzedawane? Nie wiem... Chipsy patriotyczne i różańce - ironizował w programie "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Rząd kupi Żabkę? "Kaczyński tęskni za głębokim komunizmem"

- Mam takie przeświadczenie, że tęsknota Jarosława Kaczyńskiego za czasami jego młodości, czyli głębokiego komunizmu, jest coraz większa. To tęsknota za tym i takie przeświadczenie, że jak coś jest państwowe to jest lepsze [...] Dobrze to podsumował Donald Tusk mówiąc, że zanim Kaczyński kupi "Żabkę", to może by tam podszedł i choć raz zrobił zakupy - skomentowała z kolei Joanna Kluzik-Rostkowska z KO.

Swoje oburzenie komentarzami polityków opozycji wyraził wiceszef MSWiA Błażej Poboży. - Jestem absolutnie przerażony tym, że dyskusja o poważnych sprawach: inflacji, poziomie stóp procentowych, które przekładają się na życie Polaków, zostaje sprowadzona do skrajnie zinfantylizowanych wypowiedzi pana posła Śmiszka. Gdyby tak wycisnąć to co powiedział, jak cytrynę, to podejrzewam, że ledwie byśmy na dnie cokolwiek znaleźli.

Pomysł odkupienia sieci sklepów Żabka jest trafny? - Nie widziałbym w tym żadnego problemu, jeżeli korzyść z tego zakupu byłaby dla obywateli. Tu nawet w takich drobnych sprawach pojawiają się kłamstwa - mówił Poboży.

"PiS marzy o nacjonalizacji wszystkiego"

- Wojna w Ukrainie pokazuje jak niezwykle ważna jest infrastruktura krytyczna: transport, prąd. Kto, kiedy i za ile opędzlował energetykę? To była fatalna decyzja! To jest spór polityczny - komentował Tadeusz Cymański z PiS.

W ocenie europosła PSL Krzysztofa Hetmana propozycja prezesa PiS o odkupieniu sieci Żabka nie jest niczym zaskakującym. - Słowa Jarosława Kaczyńskiego wpisują się w cały ciąg myślenia PiS o nacjonalizacji wszystkiego. Takie czasy były i miejmy nadzieję, że są minione. Jak powstanie ta Polska Grupa Spożywcza, to miejmy nadzieję, że nie skończy jak Polska Grupa Zbrojeniowa, którą PiS też powołał do życia, a ona leży i kwiczy.

RadioZET.pl