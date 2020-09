Kolejne spotkanie kierownictwa PiS. Terlecki podał datę

Ważą się losy Zjednoczonej Prawicy. Po poniedziałkowym spotkaniu najważniejszych polityków PiS, rzeczniczka partii Anita Czerwińska przekazała, że podczas posiedzenia podjęto decyzje o "zdecydowanych rozstrzygnięciach". Dodała, że o szczegółach partia poinformuje "w stosownym czasie".

We wtorek rzecznik rządu Piotr Muller zapowiedział, że decyzje ws. koalicji mają zapaść w najbliższych dniach. "W tym tygodniu natomiast możemy się spodziewać decyzji, co do kwestii funkcjonowania rządu, jego składu, w sensie mówię tutaj o koalicjantach w tej chwili" - poinformował. Dopytywany o konkretny termin, wyraził nadzieję, że "to będzie do piątku, a tak naprawdę w najbliższych dniach, w środę, czwartek". "Ale dajmy sobie czas do końca tygodnia roboczego" - dodał.

Rozmowy kierownictwa PiS ws. koalicji. Terlecki podał datę

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział we wtorek, że kolejne spotkanie kierownictwa PiS jest zaplanowane na środę na godz. 13.

Rozmowy dotyczące rekonstrukcji rządu zostały zawieszone, po tym, jak Solidarna Polska opowiedziała się przeciw noweli ustawy o ochronie zwierząt, autorstwa PiS. Jeszcze przed głosowaniem Terlecki powiedział, że w wyniku różnicy zdań rozmowy o rekonstrukcji zostają zawieszone. Ostatecznie wszyscy posłowie Solidarnej Polski zagłosowali przeciw ustawie. Później politycy PiS wielokrotnie podkreślali, że koalicja Zjednoczonej Prawicy (PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia) już nie istnieje.

Za nami spotkanie Kaczyński-Ziobro

Niewykluczone, że z rządem pożegna się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W poniedziałek doszło do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z prezesem Solidarnej Polski, który otrzymał propozycje dotyczące kształtu współpracy w obrębie koalicji - potwierdził we wtorek poseł PiS Zbigniew Girzyński w rozmowie w portalu wp.pl.

"Zbigniew Ziobro dostał pewne propozycje, dotyczące tego, jak ma wyglądać nasza współpraca w obrębie koalicji, którą tworzymy. Ponieważ nie do końca się z tego wywiązał, to wpadł w tarapaty, w których teraz się znajduje" - powiedział Girzyński.

Zdaniem posła PiS, Ziobro otrzymał konkretne propozycje, które umożliwią mu funkcjonowanie nadal w koalicji rządowej. "Być może nadal nawet na stanowisku ministra sprawiedliwości" - dodał. "Myślę, że wyglądało to tak, jak rozmowa byłego już trener Legii Warszawa Aleksandra Vukovica, zapewne z prezesem klubu Legia Warszawa. Vukovic dostał od prezesa konkretne zadania. To mu się nie udało, w związku z tym Czesław Michniewicz od wczoraj jest trenerem Legii" - powiedział Girzyński, porównując rozmowę Kaczyńskiego i Ziobry do zmian na ławce trenerskiej w Legii Warszawa.

RadioZET.pl/PAP