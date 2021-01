Minister zdrowia potwierdził w ubiegłym tygodniu, że rząd pracuje nad koncepcją centralizującą szpitale zarządzane przez samorządy. Adam Niedzielski mówił w TVN24, że oznaczałaby to przejęcie ich własności m.in. przez Skarb Państwa.

W pierwszej kolejności, jego zdaniem, centralizacji powinny zostać poddane szpitale powiatowe. Tym planom ostro sprzeciwia się lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rząd chce przejąć szpitale samorządowe. "Nie może być naszej zgody"

Na konferencji prasowej w piątek mówił, że plany rządu pokazują niepokojącą tendencję, realizowaną przez PiS od lat. "Wypowiedzi ministra Niedzielskiego bardzo nas niepokoją. Próba jakiejkolwiek nacjonalizacji, centralizacji szpitali jest odebraniem kompetencji samorządom, wspólnocie samorządowej, która tworzy daną jednostkę samorządu terytorialnego. Na to nie może być naszej zgody" – powiedział.

Zapewnił, że PSL będzie broniło lecznic zarządzanych przez samorządy. Dostrzegł w planach rządu szerszy plan, prowadzący do likwidacji powiatów. "To jest też obrona samorządności w Polsce. Gdy szpitale przestaną być szpitalami powiatowymi, powiaty przestaną mieć znaczącą rolę. Jeżeli PiS przeprowadzi odebranie szpitali powiatom, to jest początek likwidacji powiatów, początek likwidacji Polski samorządowej" - dodał Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem "upaństwowienie szpitali uderzy w mieszkańców wsi i małych powiatów, gdyż zarządzanie centralne nie sprawdza się".

Samorządowcy: Mówimy stanowcze "nie"

- Stanowczo i wyraźnie mówimy „nie” centralizacji ochrony zdrowia. Zwłaszcza teraz, gdy samorządy zainwestowały w szpitale – mówiła marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak. Wyliczała, że samorząd województwa dopłacił do lecznic 650 mln zł w ciągu ostatniej dekady. Samorząd warszawski zainwestował 1,6 miliarda złotych w infrastrukturę szpitalną. - I teraz rządzący chcą przejąć ten majątek – mówił z kolei prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski.

RadioZET.pl/Natalia Żyto