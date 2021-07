Mateusz Morawiecki wystąpił na wtorkowej konferencji prasowej wraz z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim oraz sekretarzem stanu w KPRM Januszem Cieszyńskim. Premier zaznaczył, że w ślad za rozwojem różnych technologii podążają także przestępcy. - Dziś widzimy, że do starych zagrożeń dochodzą nowe zagrożenia z tego świata, który coraz mocniej dominuje w naszym życiu - wskazał premier.

- Nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o jakichś atakach sterowanych z różnych miejsc na świecie, bardzo często z inspiracji rosyjskiej czy innych krajów ze wschodu. Cyberprzestępczość to plaga XXI wieku, plaga, która zagraża instytucjom państwowym, ale także plaga, która zagraża obywatelom, firmom, przedsiębiorcom w życiu codziennym - powiedział Morawiecki.

Rząd tworzy nową służbę. Morawiecki: między policją a cyberprzestępcami trwa wyścig zbrojeń

- Dlatego, aby tym wyłudzeniom, kradzieżom, manipulacji, różnego rodzaju atakom, cyberzagrożeniom przeciwdziałać, tworzymy służbę, która będzie specjalnie dedykowana, specjalnie będzie zajmowała się tylko tymi problemami - prócz już dzisiaj istniejących departamentów, miejsc w służbach cywilnych i służbach specjalnych, które miały to na swojej uwadze - zapowiedział premier. Premier zapowiedział też, że rząd powoła fundusz cyberbezpieczeństwa, by dać policji instrumenty i dostęp do najnowszych rozwiązań w walce z cyberprzestępczością.

Między policją a cyberprzestępcami istnieje wyścig zbrojeń. Kto szybciej dojdzie do nowych metod, kto je opanuje, ten uzyska przewagę [...] To, co jest w głowach naszych informatyków, naszych specjalistów z tej dziedziny, chcemy zakumulować w jednym miejscu, po to, żeby jak najlepiej odpowiadać na te zagrożenia Mateusz Morawiecki

Poinformował, że w tym celu zostanie powołany "fundusz cyberbezpieczeństwa", z którego ma być finansowana walka z cyberprzestępczością. Premier zapewnił, że internet "nadal może być obietnicą lepszego świata", który "zbliża ludzi do siebie". - Ale warunek jest jeden - musimy z niego przepędzić przestępców - stwierdził.

Kamiński: CBZC zacznie działać od 1 stycznia 2022

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości powstanie w policji, zacznie działać od 1 stycznia 2022 r. a projekt ustawy o jego powołaniu został przygotowany w ścisłym porozumieniu z Komendą Główną Policji - mówił podczas konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Podkreślał, że nowa jednostka będzie miała analogiczną strukturę jak Centralne Biuro Śledcze Policji. Zaznaczył, że w tej chwili w polskiej policji siły są daleko niewystarczające - ok. 350 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zajmuje się zwalczaniem cyberprzestępczości w Komendzie Głównej Policji i komendach wojewódzkich.

Kamiński wyjaśnił, że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ma być w pełni działania do 2025 r. i liczyć wówczas 1800 funkcjonariuszy, zarabiających 10-15 tys. zł netto. Nabór do służby ruszy w styczniu, nowa służba będzie miała uprawnienia operacyjne – poinformował szef MSWiA.

- To ma być bardzo nowoczesna służba, złożona w dużej mierze z nowych policjantów. Służba ta będzie prowadziła nie tylko działania dochodzeniowo-śledcze, ale bardzo zaawansowane działania operacyjne. Będzie stosowała najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane metody pracy operacyjnej, takie jak prowokacja policyjna, zakup kontrolowany – powiedział.

Zapowiedział dla przyjmowanych do Biura "zupełnie oddzielną ścieżkę naboru i zupełnie oddzielną siatkę płac" niż w policji. - Będzie liczyła się tylko ich wiedza informatyczna. Zrezygnujemy z testów fizycznych. To, co w głowie, jest najważniejsze – podkreślił.

Funkcjonariuszom nowej służby mają ustawowo przysługiwać oprócz pensji stałe dodatki w wysokości od 70 do 130 proc. przeciętnego uposażenia w policji. - To oznacza, że w praktyce będą zarabiali 10-15 tys. zł netto – powiedział minister. Służba ma otrzymać "nowoczesną, bezpieczną centralę", która zostanie zbudowana na warszawskich Szczęśliwicach na działce zarządzanej przez policję.

Projekt został przygotowany i zamknięty przez MSWiA wraz z Komendą Główna Policji, dziś został przekazany do dalszych prac w rządzie. - Chcemy, żeby wszedł w życie, czyli realnie został uchwalony przez parlament i uzyskał podpis prezydenta przed końcem roku tak, żeby wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. - powiedział Kamiński. Minister liczy, że po wakacjach - na jesieni - projekt ustawy trafi do parlamentu "i poprosimy parlament o pilną pracę nad nim" - dodał.

RadioZET.pl/PAP/A. Główczewski/Twitter