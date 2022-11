Rząd upadnie przed wyborami? "Mamy sygnały od posłów PiS"

Rząd PiS może upaść przed końcem kadencji? Takie spekulacje pojawiają się w mediach od dawna. O tym, że takie rozwiązanie jest możliwe, przekonywali politycy Polski 2050. Tym razem nie chodzi jednak o przyspieszone wybory parlamentarne, a tzw. konstruktywne wotum nieufności.

Hołownia o wotum nieufności: pomysł wciąż leży na stole

Mówił o tym Szymon Hołownia, który był w środę gościem Radia ZET w porannym programie Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem pomysł ten nie umarł i wciąż leży na stole. - Jest cała dynamika sceny politycznej, która może sprawić, że za tydzień, za dwa okaże się, że to opcja, która powinna zostać zagrana - przyznał szef Polski 2050.

W jego opinii „argument jest jeden: obywatelskie zatrzymanie”. - Pijany kierowca wiezie nas na ścianę, trzeba mu zabrać kluczyki, przejąć odpowiedzialność - porównywał Hołownia. Co dalej? - Odblokować KPO, natychmiast ustabilizować politykę pieniężną, natychmiast doprowadzić do zajęcia się zieloną energią - zapowiedział.

Mój argument jest taki, że za rok będziemy przejmowali władzę w dramatycznej sytuacji i może się okazać, że to będzie jeszcze większym wyzwaniem, niż próba przejęcia władzy teraz i odpowiedzialności teraz, kiedy można jeszcze ponaprawiać rzeczy Szymon Hołownia

Hołownia uważa, że jeśli opozycja przegra takie głosowanie, należy spróbować jeszcze raz. - Pokazać, że walczymy, bo za chwilę to my będziemy brać odpowiedzialność za kolejny tydzień rządu Morawieckiego - dodał polityk.

Kobosko: władza PiS-owska może upaść za kilka miesięcy

W podobnym tonie, a nawet jeszcze bardziej wprost, wypowiedział się bliski współpracownik Hołowni Michał Kobosko. W rozmowie z Polsat News stwierdził, że "władza PiS-owska może upaść za kilka miesięcy, jeszcze przed regulaminowym terminem wyborów".

- Trzeba być przygotowanym: mieć wniosek oraz kandydata bądź kandydatkę na premiera technicznego - tłumaczył, dodając, że "mają sygnały", iż niektórzy posłowie PiS "byliby gotowi zagłosować za takim rozwiązaniem".

- Rozmawiamy z poszczególnymi posłami. Nie wymienię ich liczby, ale część mówi: "Pokażcie wniosek i podpisy, a zaczniemy rozmowy". [...] Nie ma deadline'u ani momentu, który można by uznać za najlepszy. Trzeba wierzyć w to, że coś można zrobić. Jeśli cały czas mówimy, że opozycja jest taka słaba i tylko reaguje na to, co zrobi Kaczyński, to połóżmy na stole własny wniosek. Pokażmy, że chcemy się bić - podsumował.

