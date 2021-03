Rząd wprowadzi ograniczenia w przemieszczaniu się? Przecieki przed konferencją

Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego została zapowiedziana oficjalnie na 11 marca na godzinę 14:00. To wtedy mamy poznać kolejne decyzje rządu dotyczące obostrzeń w Polsce i ewentualnego lockdownu w kolejnych województwach.

Dodatkowe restrykcje wprowadzono niedawno w najbardziej dotkniętych trzecią falą epidemii województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. Biorąc pod uwagę utrzymujące się na wysokim poziomie wzrosty zakażeń, w ślad za tymi regionami podążają Mazowsze, a także województwo lubuskie. Bardzo prawdopodobne jest więc, że właśnie w tych częściach kraju w kolejnym tygodniu zaczną obowiązywać nowe obostrzenia.

Nowe obostrzenia w 2 kolejnych województwach?

Niektóre media donoszą nieoficjalnie, że w grę mogą wchodzić ograniczenia w przemieszczaniu się. Tydzień wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller na antenie Radia ZET mówił jednak, że takich ograniczeń „absolutnie nie będzie”.

Z ustaleń money.pl wynika, że rewolucji w planach nie ma i powinniśmy spodziewać się dalszej regionalizacji obostrzeń. Lockdown całego kraju nie leży jeszcze na stole wśród opcji rozważanych przez rząd - wynika z informacji portalu. Co to oznacza dla kolejnych regionów? Prawdopodobnie to, co dla Warmii i Mazur oraz Pomorza, gdzie zamknięto m.in. hotele, baseny, muzea, kina i galerie handlowe, klasy I-III powróciły do nauki zdalnej, a od 13 do 20 marca ma być wprowadzone nauczanie hybrydowe. Konferencję ministra zdrowia zaplanowaną na godzinę 14:00 będziemy transmitować na żywo na RadioZET.pl.

