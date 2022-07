Rząd zakaże TikToka w Polsce? Wiceminister szybko uciął temat

Pogłoski o zablokowaniu TikToka oraz innych chińskich aplikacji na smartfony sięgają 2020 roku. Tygodnik Wprost przedstawił wówczas ustalenia, że w Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie cyberbezpieczeństwa, która miałaby zostać uzupełniona o przepisy umożliwiające blokowanie chińskich aplikacji jako potencjalnie niebezpiecznych.

Resort stanowczo temu zaprzeczył, wyjaśniając, że nowe przepisy dotyczą wyłącznie “komponentów krajowego systemu”, a TikTok do nich nie należy. Ostatecznie TikTok nie został zablokowany.

TikTok zablokowany w Polsce? Wiceminister Ozdoba komentuje

Prowadzący program “Tłit” Wirtualnej Polski zapytał wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdobę z Solidarnej Polski, czy rząd zamierza zablokować TikToka. - Nikt tak nie mówi, dlaczego miałby być zakazany? - nie krył zdziwienia Ozdoba. - Trwała dyskusja na temat regulacji dotyczących TikToka, choćby ze względu na to, do jakich informacji ma ta aplikacja - wyjaśnił dziennikarz.

- Kwestia bezpieczeństwa, dostępności, czy w ogóle gry służb poprzez portale społecznościowe, to dosyć ciekawe zagadnienie. Nie chciałbym, abyśmy w tej chwili o tym dyskutowali, bo moje słowa mogłyby być odebrane, że ktokolwiek chce (wprowadzić - przyp. red.) cenzurę. Nigdy tak nie było - zapewniał wiceminister Ozdoba.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na jednym z ostatnich spotkań z wyborcami w Gnieźnie poruszył temat smartfonów, choć nie odnosił się konkretnie do TikToka. - Młodzież jest pod bardzo wielkim wpływem smartfonu, mówiąc w przenośni. Tu znowu my wielkich możliwości nie mamy, ale będziemy prowadzili kontrakcje - zaznaczył Jarosław Kaczyński. Prezes PiS nie wyjaśnił, co przez to rozumie.

Warto podkreślić, że politycy coraz chętniej sięgają po TikToka, aby docierać do nowych wyborców. Jarosław Kaczyński zadebiutował w tej aplikacji we wrześniu 2020 roku, zachęcając do poparcia tzw. piątki dla zwierząt. Z TikToka korzysta też wielu polityków Lewicy, niedawno konto założył również lider PO Donald Tusk.

